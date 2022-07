Législatives 2022 au Congo : le candidat Arcene Niamba rassuré du soutien de la jeunesse de Komono

La jeunesse de Komono suit avec une attention soutenue la campagne électorale pour les législatives et locales de juillet 2022. Au cours de la tournée qu’il entame dans les villages de ce district, le candidat-député, Arcene Niamba, partout où il est passé apporte un message d’espoir et de renouveau pour Komono et ses profondeurs.



Ce message a reçu un écho favorable de la part de la jeunesse. « Evidemment, cela nous réjouis de voir les deux jeunes, Arcene Niamba et son suppléant, Silvère Bitsamina, déterminés à faire renaître Komono de ses cendres. Puisque, dimanche, ce sera les élections, nous les jeunes du village Mitoko 2, nous les voterons massivement… », a déclaré Gaston Bohinga qui n’a pas manqué de remercier vivement le candidat-député pour le don d’une plaque solaire offerte à son village.



Au village Makaga où le duo Arcene Niamba et Silvère Bitsamina a été accueilli avec ferveur, les jeunes ne sont pas restés en marge pour donner de la voix. Pour Alomba Faldriche, Arcene Niamba et son suppléant incarnent le changement tant souhaité à Komono parce que pense-t-il « Ils sont jeunes et sont animés d’une volonté inébranlable pour développer Komono. »



Il sied de rappeler que, la première étape de cette tournée électorale a concerné les villages Mbila, Makaga, Motoko 2, le camp Sicofor, Mitoko 1 et Vouka. Cette tournée s’est faite en synergie avec Bita Madzou qui conduit une liste des indépendants aux élections locales dans la circonscription unique de Komono.