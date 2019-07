Les 200 meilleurs élèves au BEPC-2019 en excursion touristique à travers tout le Togo

Lomé - Le gouvernement à travers le Ministère du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse, organise du 11 au 18 août prochain, une excursion touristique dans tout le Togo, au profit des 200 meilleurs élèves qui ont obtenu brillamment leur Brevet d’études du premier cycle(BEPC) cette année.



L’activité qui sera supervisée par le ministère du développement, s’inscrit dans le cadre du programme « Vacances utiles et citoyennes », initiée depuis 2010 par les autorités dans le but d’offrir des vacances utiles et bénéfiques aux jeunes.



C’est aussi une façon pour le gouvernement de récompenser ces élèves qui ont travaillé pour obtenir de bonnes moyennes à leur examen et d’encourager par la même occasion l’excellence en milieu scolaire.



L’excursion couvrira les 5 régions du Togo et permettra aux brevetés d’aller à la découverte des nombreuses richesses touristiques et culturelles dont disposent leur pays.



A cet effet, une liste des 200 meilleurs lauréats a été rendue publique par le ministère. Les lauréats retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tard le 09 août en contactant les numéros indiqués dans le communiqué du ministère.



Rappelons que le programme des Vacances utiles et citoyennes ne se limite pas seulement aux élèves du BEPC. Il prend également en compte les meilleurs élèves du Togo au CEPD, au BAC 1 et au BAC 2.