Les 35 jeunes africains les plus inspirants en 2020 !

Les Prix Africa 35.35 sont heureux de dévoiler une liste exclusive des 35 jeunes personnalités âgées de 18 à 35 ans qui se démarquent en Afrique et dans le monde.



Sélectionnés parmi plus de 500 candidats, ces jeunes qui résident en Afrique et dans la diaspora sont crédités de réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.



On retrouve notamment Aya Chebbi, envoyée spéciale de l’Union africaine pour la jeunesse; Canary Mugume, le visage du journalisme d’enquête en Ouganda; Emma Theofelus, la vice-ministre des technologies de l’information et de la communication de Namibie, plus jeune ministre d’Afrique; Dudu fait des vidéos, l’apôtre de la bonne humeur du Sénégal ou encore l’Ivoirien Joseph Olivier Biley qui révolutionne l’agriculture avec des drones.



Institués en 2016, les Prix Africa 35.35 qui en sont à une cinquième année consécutive représentent une initiative annuelle pour célébrer les meilleures innovations venant de jeunes africains et de l'Afro diaspora. Pour Richard Seshie, Commissaire Général des Prix Africa 35.35: « Nous souhaitons inspirer le plus grand nombre de jeunes africains à émuler leur exemple. » , a-t-il indiqué.



Les Prix Africa 35.35 sont à l’initiative de l'Association 35.35, une organisation panafricaine de jeunes professionnels dans 30 pays africains, réalisés avec le concours de plusieurs partenaires institutionnels et des médias.



Retrouvez les profils complets des 35 jeunes africains les plus inspirants en 2020 : www.africakitoko.com/3535f2020