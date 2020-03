Les EAU évacuent des ressortissants arabes de Chine

Les Émirats arabes unis ont coordonné l'évacuation des ressortissants arabes de la ville de Wuhan en Chine. Les évacués seront reçus dans la nouvelle ville humanitaire des Emirats aux Émirats arabes unis, et subiront des tests médicaux et une surveillance pour garantir leur santé et leur sécurité.



Cette décision suit les directives du Président Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan et du Prince héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des Forces armées des EAU, Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, pour établir un établissement de santé qui fournira aux personnes originaires des pays arabes voisins les soins médicaux de surveillance et de prévention nécessaires après leur évacuation de l'épicentre de l'épidémie de COVID-19 - la ville chinoise de Wuhan.



Un avion spécial transportant quelque 215 personnes en provenance de Wuhan était équipé de systèmes de filtration d'air de la cabine HEPA, de fournitures et équipements médicaux nécessaires pour mener à bien la procédure d'évacuation, ainsi que les équipes d'intervention médicale et le personnel de cabine formés pour effectuer l'évacuation.



La ville humanitaire des Emirats a été mise en place selon les normes les plus élevées pour faciliter des soins de haute qualité aux personnes admises, en garantissant leur intimité et leur dignité tout au long de leur séjour.



Les individus subiront une période de quarantaine de 14 jours au cours de laquelle ils entreprendront les tests médicaux et de laboratoire nécessaires, et seront surveillés pour assurer leur santé et leur sécurité.



Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis et l'ambassade des Émirats arabes unis en Chine ont coordonné avec les ambassades des pays concernés pour organiser le processus d'évacuation, dans le cadre des efforts continus des Émirats arabes unis pour renforcer la coopération avec le gouvernement chinois afin de contenir la propagation du virus.