INTERNATIONAL Les Émirats Arabes Unis et l'Ouzbékistan identifient des mesures de modernisation du gouvernement

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 6 Juin 2019 modifié le 6 Juin 2019 - 19:50

Les Émirats Arabes Unis et l'Ouzbékistan identifient les mesures pratiques nécessaires à la mise en œuvre du programme de modernisation du gouvernement.

Les réunions intensives tenues récemment entre les groupes de travail conjoints formés par les gouvernements des Émirats Arabes Unis et l'Ouzbékistan ont abouti à l'identification d'une série de mesures concrètes visant à transmettre l'expérience pionnière des Émirats Arabes Unis en matière du travail gouvernemental à l'Ouzbékistan, pour une durée de trois ans. Cette expérience est en conformité avec l'accord de partenariat conclu entre les deux pays en matière de la modernisation du gouvernement.



Ces réunions se sont déroulées lors de la visite d'une délégation gouvernementale ouzbek de haut niveau aux Émirats Arabes Unis, dirigée par Son Excellence Aziz Abdukhakimov, vice-Premier ministre de l'Ouzbékistan, et à laquelle ont participé plus de 60 ministres et hauts responsables du gouvernement.



Les deux parties ont convenu d'élargir le champ de la coopération de 17 à 19 domaines, avec l'ajout de la fiscalité et des ressources humaines, et de mettre en œuvre 120 initiatives mutuelles au cours des trois prochaines années, dont 73 prêtes à être lancées en 2019. En outre, elles ont approuvé les délais spécifiques à l'activation de l'accord de partenariat et la finalisation du calendrier des initiatives conjointes, mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des services et la performance institutionnelle, la qualification des dirigeants et le renforcement des capacités.



Ce partenariat stratégique s'appuie sur le modèle de travail gouvernemental adopté aux Émirats Arabes Unis en matière de modernisation, l'évaluation de la performance, la mise en œuvre des meilleures pratiques et la prestation de services. Il vise à mettre en place un système de gouvernement fondé sur l'innovation et l'excellence en Ouzbékistan. Aux termes de l'accord signé en avril 2019, les deux pays ont formé des groupes de travail d'experts chargés de soutenir leurs projets mutuels dans 19 domaines, y compris, la stratégie, la performance et l'innovation du gouvernement, le codage, l'éducation et l'économie futures, la compétitivité mondiale et la facilité de faire des affaires.



Cette collaboration fait partie du programme d’échange de connaissances propre au gouvernement des Émirats Arabes Unis. Dans le cadre de cette initiative, les Émirats Arabes Unis ont également signé des accords de partenariat en matière de la modernisation du gouvernement avec l'Égypte, la Jordanie, le Costa Rica et le Portugal.





