Les États-Unis aideront l’Afrique de l’Ouest dans la lutte anti-terroriste

"Nous voulons évidemment aider les gouvernements qui sont plus intéressés par une approche globale et une bonne gouvernance à traiter les problèmes du nord [de leur territoire], où les ressources sont plus limitées", a annoncé Gregory LoGerfo, chargé de la lutte contre le terrorisme au sein du département d’État.



Le secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique de l'Ouest Michael Heath a souligné que c’était "un sujet de préoccupation" compte tenu des "capacités des gouvernements en place qui n'ont jamais été confrontées à une telle menace".



"Nous essayons de voir de quels outils ils ont besoin", a ajouté M. Heath à l’AFP.



Les États-Unis ont récemment intensifié leurs contacts avec l’Afrique avec des visites sur le continent du secrétaire d’État, Antony Blinken, de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, de la première dame des États-Unis, Jill Biden, et de l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield. La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue au Ghana, en Tanzanie et en Zambie dans le cadre de son déplacement du 25 mars au 2 avril.