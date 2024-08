Les États-Unis annoncent une aide humanitaire supplémentaire de près de 536 millions de dollars pour l’Afrique subsaharienne

Cette aide se répartit comme suit : près de 516 millions de dollars via le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d'État. Près de 20 millions de dollars via le Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID.



Cette nouvelle aide porte le total de l'aide humanitaire des États-Unis en Afrique subsaharienne à près de 3,7 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2024.



Cette aide permettra de répondre aux besoins essentiels de plus de 8 millions de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique subsaharienne, notamment dans la Corne de l'Afrique, le Sahel et l'est de la RDC.



Les États-Unis appellent les autres donateurs à fournir une aide supplémentaire pour répondre aux besoins humanitaires urgents en Afrique, qui dépassent largement les fonds disponibles.