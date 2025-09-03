Les États-Unis appellent à un recentrage des priorités de l’UNICEF lors de la 2ᵉ session ordinaire 2025

À l’occasion de l’ouverture de la 2ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’UNICEF, le représentant par intérim des États-Unis au Conseil économique et social de l’ONU, Jonathan Shrier, a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de la protection des enfants dans les contextes de crise humanitaire.



Dans son intervention, M. Shrier a rappelé que « les enfants sont les moins susceptibles de déclencher un conflit, mais les plus vulnérables face à ses conséquences ». Les États-Unis entendent donc maintenir leur soutien humanitaire tout en appelant à des réponses « stratégiques, efficaces et limitées dans le temps ». Le diplomate américain a salué le rôle essentiel de l’UNICEF et le dévouement de son personnel, parfois exposé à de graves dangers, citant notamment l’arrestation récente de membres du personnel par les Houthis au Yémen.



Partage du fardeau et financement innovant

Washington a toutefois insisté sur la nécessité d’un partage plus équitable du fardeau financier. Selon M. Shrier, les États-Unis « ne peuvent plus assumer à eux seuls la majeure partie de l’aide humanitaire mondiale ». Il a ainsi encouragé l’UNICEF à explorer de nouveaux modèles de financement, en multipliant les partenariats avec le secteur privé et en recherchant des solutions innovantes pour garantir la durabilité de ses programmes.



Recentrage sur le mandat de l’UNICEF

Le représentant américain a aussi exhorté l’organisation à se concentrer sur son mandat principal : la santé, l’eau potable, l’assainissement et la nutrition, afin de réduire la mortalité et le handicap infantiles évitables. Il a mis en garde contre des « récits distrayants » tels que l’Agenda 2030 ou ce qu’il a qualifié de « langage ambigu sur le genre ».



Selon lui, les parents demeurent les premiers responsables du bien-être des enfants, et les politiques fondées sur une « idéologie de genre » seraient « nuisibles au développement des enfants ». Jonathan Shrier a appelé à un basculement progressif de l’aide humanitaire vers des solutions durables et pacifiques, reposant sur la résolution des conflits, le développement du commerce et la mobilisation des ressources locales.



Les États-Unis, a-t-il affirmé, « resteront des partenaires actifs de l’UNICEF et des autres États membres » pour atteindre cet objectif commun : assurer à chaque enfant non seulement la survie, mais aussi l’épanouissement.