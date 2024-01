Les États-Unis et la BAD renforcent leurs liens pour stimuler la production alimentaire

Les États-Unis vont collaborer avec la Banque africaine de développement (BAD), pour identifier les possibilités de partenariat avec les activités du programme Vision for Adapted Crops and Soils (VACS), du département d'État américain, et élaborer une stratégie d'investissement.



Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken et le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, soulignent les efforts déployés par l'Afrique pour se nourrir elle-même et nourrir le reste du monde.



Ils se sont félicités du soutien et de l'investissement accrus dans les initiatives africaines. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a salué, mardi 23 janvier 2024 en Côte d'Ivoire, les efforts exceptionnels déployés par le Groupe de la Banque africaine de développement pour aider l'Afrique à se nourrir et à nourrir le reste du monde.



« Un travail extraordinaire est fait pour que l'Afrique se nourrisse elle-même, et pour que l'Afrique nourrisse le monde. Je suis convaincu que c'est possible », a déclaré M. Blinken, lors d'une visite à Abidjan organisée par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.



Les deux hommes se sont rencontrés au siège d'AfricaRice, un centre d'excellence panafricain pour la recherche, le développement et le renforcement des capacités dans le domaine du riz, qui met en œuvre les programmes agricoles de la Banque.