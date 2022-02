Les États-Unis et leurs alliés annoncent des lourdes sanctions contre la Russie

Les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires, imposent des coûts économiques sévères et immédiats à la Russie en réponse à la guerre de la Russie contre l'Ukraine.



Les mesures prises aujourd'hui comprennent des sanctions financières radicales et des contrôles stricts des exportations qui auront un impact profond sur l'économie, le système financier et l'accès aux technologies de pointe de la Russie. Les mesures de sanctions imposent des coûts sévères aux plus grandes institutions financières russes et isoleront davantage la Russie du système financier mondial.



Les sanctions financières ciblent les dix plus grandes institutions financières de la Russie, y compris l'imposition d'un blocage complet et de sanctions sur les comptes de correspondants et les comptes payables par l'intermédiaire de ces derniers, ainsi que des restrictions sur les dettes et les capitaux propres, sur des institutions détenant près de 80 % des actifs du secteur bancaire russe.



Les mesures sans précédent de contrôle des exportations couperont plus de la moitié des importations russes de haute technologie, restreignant l'accès de la Russie aux intrants technologiques vitaux, atrophiant sa base industrielle et sapant les ambitions stratégiques de la Russie d'exercer une influence sur la scène mondiale.



"L'impact de ces mesures sera considérablement amplifié en raison de la coopération multilatérale historique avec un large éventail d'alliés et de partenaires qui reflètent nos actions et empêchent Poutine de diversifier l'économie fragile et unidimensionnelle de la Russie. L'ampleur de l'agression de Poutine et la menace qu'elle fait peser sur l'ordre international exigent une réponse résolue, et nous continuerons à lui imposer des coûts élevés s'il ne change pas de cap", selon la Maison Blanche.