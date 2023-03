Les Sao du Tchad déterminés à rivaliser lors des qualifications pour l'Afrocan de basket-ball 2023

Les qualifications pour l'Afrocan de basket-ball 2023 sont en cours à Yaoundé, au Cameroun, et les Sao du Tchad ont poursuivi leur campagne en obtenant une importante victoire face à la Guinée équatoriale. Le match s'est soldé par un score final de 82 à 57 en faveur des Tchadiens, qui ont ainsi remporté leur deuxième match lors de la compétition.



Cependant, lors de leur premier match disputé mardi 22 mars, les Sao ont subi une défaite face au Gabon, avec un score serré de 52 à 54. Malgré cette défaite, la victoire contre la Guinée équatoriale représente un pas en avant pour l'équipe tchadienne, qui espère se qualifier pour la Coupe d'Afrique de basket-ball de l'année prochaine.



Les Sao ont montré une dynamique positive lors de leur deuxième match, mais devront continuer à rivaliser avec les autres équipes participantes pour tenter de se frayer un chemin vers la victoire finale dans cette compétition très attendue. Leur prochain défi sera face au Cameroun, le vendredi 24 mars, suivi de la République centrafricaine le samedi 25 mars.



La qualification pour l'Afrocan de basket-ball est un événement important pour toutes les équipes participantes, car il s'agit d'une compétition prestigieuse qui attire l'attention de nombreux fans de basket-ball à travers le continent. Les équipes doivent s'affronter lors de matches intenses pour tenter de se qualifier pour la compétition principale, qui se tiendra en 2023.



Les Sao du Tchad ont démontré leur capacité à rivaliser avec les autres équipes et espèrent poursuivre leur bonne performance pour se qualifier pour la compétition principale. Avec des joueurs talentueux et déterminés, l'équipe tchadienne a le potentiel pour surprendre lors de cette compétition très attendue et devenir une véritable force dans le monde du basket-ball africain.