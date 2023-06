La saison des pluies apporte son lot de problèmes pour de nombreux Tchadiens. L'accès à certains quartiers de la capitale N'Djamena devient de plus en plus difficile, touchant presque tous les habitants. Certaines zones deviennent quasiment invivables pendant la saison humide.



Les grandes artères des quartiers se détériorent fortement pendant la saison des pluies. De nombreux travailleurs se retrouvent ainsi bloqués chez eux dès qu'il pleut, confrontés à des routes boueuses, profondes et glissantes. Lorsque les précipitations sont abondantes, même les habitations sont inondées, ce qui altère le moral des Tchadiens débrouillards. Cette situation affecte également les marchés et entrave les activités de la population.



Les inondations retardent souvent la rentrée scolaire, car certaines écoles servent habituellement de refuge pour les sinistrés. Dans d'autres cas, ces mêmes écoles sont envahies par les eaux, ce qui a un impact négatif sur le développement du pays.



Pendant ces moments difficiles vécus par les habitants de N'Djamena, il est difficile de trouver des personnes qui font des éloges. On entend souvent dire : "Est-ce ainsi que vous voulez faire de la capitale la vitrine de l'Afrique centrale ?" Cette promesse avait été faite par feu le maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Cependant, cela fait partie des nombreuses promesses non tenues, car les efforts ont été principalement concentrés sur la lutte armée contre le groupe terroriste Boko Haram. Il est donc évident que l'aménagement de la capitale en vitrine de l'Afrique centrale est un vieux dossier classé.



On sait que l'État tchadien investit des milliards dans des projets, mais les résultats se font souvent attendre. Les besoins les plus urgents de la population, tels que la construction d'infrastructures, l'aménagement et l'assainissement, restent souvent au stade des promesses.



De nombreux jeunes Tchadiens envient l'étranger au détriment de leur propre pays en raison du manque de structures. C'est la réalité de leur pays qui a créé ce sentiment d'infériorité. À N'Djamena, tous les jeunes reconnaissent qu'un ressortissant étranger est souvent mieux respecté. Surtout que la capitale n'est pas compétitive en termes de construction.



De plus, il faut comprendre que l'amour pour son pays et sa terre commence par sa construction, mais certaines autorités détiennent d'autres nationalités et leurs familles vivent à l'étranger, il se peut donc qu'ils n'aient rien à gagner en construisant pour les autres.



En cette année 2023, les Tchadiens en ont assez des tromperies politiques. La population tchadienne est l'une des plus patientes qui soit. Peu de Tchadiens bénéficient des améliorations attendues, et la seule chose qu'ils espèrent est des changements positifs qui créent des conditions favorables à leur épanouissement. Sinon, à quoi servent les autorités d'un pays, sinon à construire ? Vivement que le dieu de la construction se manifeste au Tchad.