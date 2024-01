Les avocats des victimes de la guerre en RCA en visite au Tchad pour une mission d'échange

Cette mission des avocats des victimes s'inscrit dans le contexte du procès YEKATOM/NGAISSONA, qui a débuté le 16 février 2021 à La Haye, à la Cour Pénale Internationale. L'objectif de cette mission est de permettre aux conseils des victimes d'expliquer aux victimes de la guerre en RCA l'évolution du procès en cours, d'échanger sur les informations supplémentaires à intégrer au dossier et d'écouter les préoccupations des victimes.



Selon le Coordonnateur national de la CASCIDHO, Monsieur Mahamat Digadimbaye, les victimes de la guerre en RCA accueillent favorablement cette mission de la CPI, car elle contribue à améliorer leur moral face à une situation sociale qui ne cesse de se dégrader. Les décès sont réguliers, l'aide des ONG humanitaires se fait rare et la misère est palpable dans les camps de réfugiés. Les victimes placent donc de grands espoirs dans le verdict rapide de la CPI.



La réunion d'échange a été présidée par Me Evelyne Ombeni, avocate assistante juridique, et Me Yaré Fall, avocat au Sénégal, tous deux représentants légaux des victimes de la guerre en RCA. Ils ont également rassuré les victimes que le procès continue son cours.