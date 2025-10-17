Alwihda Info
Économie et Finance

Les banques multilatérales de développement se réunissent pour faire le point sur les progrès réalisés et se tourner vers l'avenir


Alwihda Info | Par Afdb - 18 Octobre 2025


Après leur réunion, les dirigeants ont eu un échange de vues avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, sur les tendances en matière d'énergie nucléaire civile.


Les banques multilatérales de développement se réunissent pour faire le point sur les progrès réalisés et se tourner vers l'avenir




Le groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement (BMD), présidé en 2025 par la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB), s'est réuni aujourd'hui pour examiner les progrès réalisés dans le cadre de leurs actions conjointes et définir les domaines prioritaires pour leurs travaux futurs.


Les dirigeants ont noté que leur collaboration s'était intensifiée tout au long de l'année 2025, sous la présidence de la CEB, tirant parti avec succès de la dynamique créée par leur note de synthèse 2024 (https://apo-opa.co/4ooPpNF).  Ils se sont félicités des progrès accomplis dans plusieurs domaines depuis leur dernière réunion à Paris le 28 juin 2025 et ont réaffirmé leur détermination à travailler en tant que système pour avoir un impact plus important à grande échelle, en communiquant chaque année sur les progrès réalisés concernant leurs résultats et leurs priorités.



Parmi ces progrès figurent :
La présentation d'un rapport conjoint complet et exhaustif au G20 sur la mise en œuvre de la « Feuille de route du G20 pour des banques multilatérales de développement meilleures, plus importantes et plus efficaces ». Le rapport détaille les progrès réalisés au niveau des institutions et en tant que système ainsi que les réalisations des BMD dans un large éventail de domaines, dont l'augmentation de la capacité de prêt, la mobilisation de capitaux privés pour le développement, le renforcement de la collaboration opérationnelle et la mesure des résultats.
Une amélioration de la transparence et de la capacité à comparer les situations financières des BMD grâce à la publication du premier « Rapport comparatif sur les BMD (https://apo-opa.co/3WcXc5k) » préparé par le Forum mondial sur les risques et les finances (GRaFF) nouvellement constitué, afin de multiplier l'impact du capital des actionnaires pour faire avancer le programme de développement.



La collaboration avec les agences de notation de crédit afin d'améliorer la compréhension des modèles financiers distinctifs, des cadres de risque et de la qualité exceptionnelle des actifs des BMD, comme le résume une note préparée par le GRaFF (https://apo-opa.co/3JjMcjB).
La publication du premier « Rapport annuel conjoint des banques multilatérales de développement sur le financement de la sécurité hydrique (https://apo-opa.co/4ooPoJB) », qui met en lumière les contributions et la collaboration des BMD dans ce secteur crucial. Ce rapport a été dévoilé lors de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) à Séville.



La publication d'un rapport conjoint intitulé « Social Infrastructure in Focus : The Role of Multilateral Development Banks (https://apo-opa.co/3Wc1GZS) » (« Les infrastructures sociales en point de mire : le rôle des banques multilatérales de développement »), illustrant la manière dont les BMD, individuellement et collectivement, soutiennent les investissements dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et de l'eau, qui jouent un rôle essentiel dans l’accroissement de la productivité, la création d'emplois et la résilience des sociétés.


Les dirigeants ont également pris note des travaux en cours dans un certain nombre de domaines, dont la mobilisation de capitaux privés supplémentaires pour le développement, grâce notamment à la publication de statistiques ventilées sur les risques de crédit dans la base de données mondiale sur les risques des marchés émergents (GEM), la coordination des modèles « originate-to-share/distribute » (créer pour partager/distribuer), stimulation des innovations financières, l'intensification des initiatives régionales phares telles que Mission 300, la promotion des accords de recours, et le soutien aux investissements dans les infrastructures sociales.



Dans le cadre de la prochaine COP30, qui se tiendra en novembre 2025 à Belém, au Brésil, les banques multilatérales de développement seront présentes pour aider leurs pays d'exécution et leurs clients à atteindre leurs objectifs stratégiques. Après leur réunion, les dirigeants ont eu un échange de vues avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, sur les tendances en matière d'énergie nucléaire civile.



Le rôle du groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement sera transféré en décembre de la Banque de développement du Conseil de l'Europe à la Banque asiatique de développement. Les dirigeants du groupe des BMD remercient Carlo Monticelli, gouverneur de la CEB, pour son leadership et son engagement pendant son mandat à la présidence du groupe.


