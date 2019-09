Les compagnies pétrolières sont devenues un pilier du développement socio-économique de la Guinée équatoriale

Le Programme d’élimination du paludisme sur l’île de Bioko (Bioko Island Malaria Eradication Program, BIMEP) a été reconnu cette semaine par l’Assemblée générale des Nations Unies, démontrant une nouvelle fois la contribution des sociétés pétrolières au développement socioéconomique de la Guinée équatoriale.

Une initiative nationale telle que BIMEP dans le domaine de la santé aurait été impossible sans l’implication financière et sociale des plus grandes entreprises du pays, Marathon Oil, Noble Energy et Atlantic Methanol Production Co (AMPCO). En s'associant avec l'organisation non gouvernementale MCDI, l'Institut de santé Ikara et l'Institut suisse de santé tropicale et de santé publique, l'Institut de recherche du groupe Sanaria et le ministère de la Santé et du Bien-être social de Guinée équatoriale, les sociétés pétrolières de Guinée équatoriale ont permis la réalisation de l'un des programmes de santé publique les plus réussis au monde.

« La reconnaissance mondiale du succès de BIMEP et de sa remarquable réussite rappelle que le secteur du pétrole et du gaz et ses sociétés ne sont pas que des foreurs ou des exportateurs de ressources naturelles. En investissant en Afrique, en embauchant des Africains et en réinvestissant dans des projets et des initiatives socialement responsables, ils construisent des nations, augmentent notre valeur nette et font de l'Afrique une meilleure place où vivre », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie et PDF du cabinet juridique de Centurion.

« La Guinée équatoriale est un excellent exemple de ce que l’industrie pétrolière peut réaliser en s’associant aux communautés et à la société en général. Nous appelons les autres sociétés pétrolières du Nigeria, du Sénégal, de l'Angola, du Ghana, du Mozambique et du Sud-Soudan à investir dans des projets similaires », a ajouté Mickaël Vogel, directeur de la stratégie de la Chambre africaine de l'énergie (EnergyChamber.org).

En quinze ans, les recettes pétrolières générées par BIMEP ont permis de réduire de 63% la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et de réduire de 76% la prévalence de l’infection par le paludisme. Le programme a également permis de réduire de 90% l'anémie sévère imputable au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et de réduire de 77% l'anémie modérée et grave chez les femmes enceintes. Plus important peut-être, BIMEP a également joué un rôle fondamental dans l’introduction du premier vaccin antipaludique, qui devrait éradiquer complètement la maladie en Guinée équatoriale d’ici 2025.

Un tel programme n'est pas rare dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier en Afrique où de nombreuses sociétés pétrolières et opérateurs énergétiques investissent fréquemment dans des infrastructures sociales telles que des hôpitaux et des écoles et financent des initiatives et projets socio-économiques majeurs qui sont essentiels pour éliminer la pauvreté et la malnutrition et améliorer l’accès aux soins. Bien qu’elles aient un impact considérable sur la vie des Africains, de telles initiatives bénéficient rarement de la reconnaissance qui leur est due.

