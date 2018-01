Enquête Les figures marquantes de l'Afrique subsaharienne

Alwihda Info | Par Gaspard-Hubert Lonsi Koko - 18 Janvier 2018 modifié le 18 Janvier 2018 - 18:44







Le livre développe une vaste galerie de portraits de dirigeant(e)s des empires africains, d’icônes de la résistance armée ou spirituelle face aux invasions européennes puis à l’occupation et à l’entreprise de colonisation, de leaders à la manœuvre lors des indépendances et après celles-ci, mais aussi des révolutionnaires, intellectuel(le)s et artistes d’Afrique subsaharienne. De la reine Ravalons Ier qui résista à l’invasion de Madagascar par les Français jusqu’à sa mort en 1861 à Thomas Sankara, dirigeant du Burkina Faso mort assassiné en 1987 dans des conditions floues. De Msiri, roi du Katanga à Lumumba, tous deux également exécutés avec le concours des autorités belges.



Si l’Histoire n’est bien sûr pas le fait des « Grands Hommes » (et Femmes), en exposant cette galerie des Gloires, des héros et héroïnes historique d’Afrique, qui sont autant de rôle-model potentiels et sources d’inspiration, le livre permet d’aller au-delà des récits occidentaux empreints de condescendance. Et de battre ainsi en brèche l’entreprise de destruction culturelle au long cours qui tente de faire de l’Afrique un continent « sans Histoire ». Un ouvrage qui permettra aux lecteurs et aux lectrices européen(ne)s de développer une culture plus générale et moins eurocentrique. Et de redécouvrir par son Histoire, ce continent dynamique qui esquisse son avenir en s’enrichissant dans sa mémoire.



AB



© Agir par la Culture N° 52



Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

