Les inégalités en matière de vaccination compromettent la reprise économique mondiale

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Juillet 2021

Le nouveau tableau de bord mondial sur l'équité vaccinale COVID-19 révèle que les pays à faible revenu ajouteraient 38 milliards de dollars à leur PIB prévu pour 2021 s'ils avaient le même taux de vaccination que les pays à revenu élevé. La reprise économique mondiale est menacée si les vaccins ne sont pas fabriqués, mis à l'échelle et distribués de manière équitable.

L'inégalité des vaccins COVID-19 aura un impact durable et profond sur la reprise socio-économique dans les pays à revenu faible et moyen inférieur si des mesures urgentes ne sont pas prises pour stimuler l'offre et assurer un accès équitable à tous les pays, notamment par le partage des doses, selon de nouvelles données publiées aujourd'hui par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Université d'Oxford.



Une accélération de la fabrication et du partage d'un nombre suffisant de doses de vaccin avec les pays à faible revenu aurait pu ajouter 38 milliards de dollars à leur PIB prévu pour 2021 s'ils avaient des taux de vaccination similaires à ceux des pays à revenu élevé. À l'heure où les pays riches ont déboursé des milliers de milliards de dollars en mesures de relance pour soutenir des économies en déclin, le moment est venu de veiller à ce que les doses de vaccin soient partagées rapidement, à ce que tous les obstacles à l'augmentation de la fabrication de vaccins soient levés et à ce que le soutien financier soit assuré afin que les vaccins soient distribués équitablement et qu'une reprise économique véritablement mondiale puisse avoir lieu.



Un prix élevé par dose de COVID-19 par rapport à d'autres vaccins et aux coûts d'acheminement - y compris pour l'augmentation du personnel de santé - pourrait mettre à rude épreuve des systèmes de santé fragiles et compromettre la vaccination de routine et les services de santé essentiels, et pourrait provoquer des pics alarmants de rougeole, de pneumonie et de diarrhée. Il existe également un risque évident en termes d'opportunités perdues pour l'expansion d'autres services de vaccination, par exemple le déploiement sûr et efficace des vaccins contre le VPH. Les pays à faible revenu ont besoin d'un accès rapide à DeepL à des vaccins à prix abordable et d'un soutien financier opportun.



Ces informations proviennent du tableau de bord mondial pour l'équité en matière de vaccins contre la grippe COVID-19, une initiative conjointe du PNUD, de l'OMS et de la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford, qui combine les dernières informations sur la vaccination contre la grippe COVID-19 avec les données socio-économiques les plus récentes pour illustrer pourquoi l'accélération de l'équité en matière de vaccins est non seulement essentielle pour sauver des vies mais aussi pour permettre une reprise plus rapide et plus équitable de la pandémie, avec des avantages pour tous.



"Dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, moins de 1 % de la population est vaccinée, ce qui contribue à une reprise en deux temps de la pandémie de COVID-19", a déclaré Achim Steiner, administrateur du PNUD. "Il est temps d'agir rapidement et collectivement. Ce nouveau tableau de bord de l'équité en matière de vaccins fournira aux décideurs politiques et aux organisations internationales des informations uniques pour accélérer la fourniture de vaccins au niveau mondial et atténuer les effets socio-économiques dévastateurs de la pandémie."



Selon le nouveau tableau de bord, qui s'appuie sur des données provenant de plusieurs entités, dont le FMI, la Banque mondiale, l'UNICEF et Gavi, et sur une analyse des taux de croissance du PIB par habitant tirée des Perspectives de l'économie mondiale, les pays les plus riches devraient vacciner plus rapidement et se rétablir économiquement plus vite après COVID-19, tandis que les pays les plus pauvres n'ont même pas été en mesure de vacciner leurs agents de santé et la population la plus à risque et pourraient ne pas atteindre les niveaux de croissance d'avant COVID-19 avant 2024. Pendant ce temps, la variante Delta et d'autres variantes poussent certains pays à rétablir des mesures sociales strictes en matière de santé publique. Cela aggrave encore l'impact social, économique et sanitaire, notamment pour les personnes les plus vulnérables et marginalisées. L'iniquité vaccinale menace tous les pays et risque d'annuler les progrès durement acquis sur les Objectifs de développement durable.



"L'inégalité face aux vaccins est le plus grand obstacle au monde pour mettre fin à cette pandémie et se remettre du COVID-19", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. "Sur le plan économique, épidémiologique et moral, il est dans l'intérêt de tous les pays d'utiliser les dernières données disponibles pour mettre à la disposition de tous des vaccins qui sauvent des vies."



Conçu pour donner aux décideurs politiques et aux partenaires du développement les moyens de prendre des mesures urgentes pour réduire les inégalités en matière de vaccins, le tableau de bord mondial décompose l'impact de l'accessibilité et du caractère abordable des vaccins par rapport à un objectif selon lequel les pays doivent d'abord vacciner leurs populations à risque pour réduire la mortalité et protéger le système de santé, puis passer à la vaccination d'une plus grande partie de la population pour réduire la charge de morbidité et rouvrir l'activité socio-économique.



Le tableau de bord est facilité par le Plan d'action mondial pour une vie saine et le bien-être de tous (SDG3 GAP), qui vise à améliorer la collaboration au sein du système multilatéral afin de soutenir une reprise équitable et résiliente de la pandémie et de favoriser les progrès vers les SDG liés à la santé.



"Il est nécessaire de combler le déficit en vaccins pour mettre cette pandémie derrière nous. Le tableau de bord peut contribuer à intensifier et à accélérer la fourniture de vaccins à l'échelle mondiale en fournissant des informations précises et actualisées non seulement sur le nombre de vaccins administrés, mais aussi sur les politiques et les mécanismes par lesquels nous les faisons parvenir aux armes", a déclaré le Dr Thomas Hale, professeur associé de politique publique mondiale à la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford.



Le tableau de bord sera mis à jour en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles, comblant ainsi une lacune importante pour aider la communauté internationale à comprendre ce qui peut être fait pour parvenir à l'équité en matière de vaccination. Les utilisateurs peuvent et sont encouragés à télécharger tous les ensembles de données dans leur intégralité à partir du site web.





