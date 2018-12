AFRIQUE Les jeunes et les femmes seront au centre du Forum Africa 2018

6 Décembre 2018

Plus de 250 startups seront présentes au Forum.

LE CAIRE, Egypte - Le Forum Africa 2018, qui se tiendra à Charm el-Cheick cette semaine, les 8 et 9 décembre, mettra l'accent sur les inquiétudes des jeunes et des femmes d'Afrique.



Le forum proposera une Journée des jeunes entrepreneurs et une discussion sur le thème « Les Femmes pour la réussite de l'Afrique ».



Les présidents de six banques de développement multilatérales seront présents. Plusieurs chefs d'État sont également attendus à l'événement annuel, qui prend encore davantage d'importance cette année, avec l'Égypte qui présidera l'Union africaine à partir de 2019.



Quelques-unes des sociétés les plus prometteuses d'Afrique ainsi que de jeunes dirigeants d'entreprise participeront à la Journée des jeunes entrepreneurs. Plus de 200 start-ups seront représentées. L'objectif est de les mettre en relation avec des investisseurs et de leur apporter les compétences nécessaires pour développer l'entreprise. Toutes ces sociétés ont de bonnes perspectives de croissance et d'expansion.



Cette initiative fait suite au Forum mondial de la jeunesse qui s'est déroulé en Égypte le mois dernier. Le Président égyptien Abdelfattah al-Sissi y a annoncé plusieurs mesures pour soutenir les jeunes et les entrepreneurs afin qu'ils puissent devenir des acteurs économiques importants.



« L'Égypte possède un secteur de start-ups florissant, et nous travaillons beaucoup à développer une culture de l'entreprenariat et de l'innovation », explique Dr. Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale. Le ministère a mis en place plusieurs initiatives pour les start-ups, telles que Egypt Ventures, Falak Startups et Fekretak Sherketak, qui apportent un ensemble complet de mesures d'aide, regroupant financement, accompagnement, services de développement commercial et programmes d'accélération. Le pays a adopté une politique d'ouverture dans le cadre de laquelle les entrepreneurs peuvent discuter avec les décideurs politiques afin de surmonter les contraintes réglementaires et exploiter leur potentiel d'innovation et de croissance. Il vise également à jouer un rôle de centre régional d'activités pour l'Afrique.



« Nous sommes compétitifs à l'international sur tous les fronts : réglementations, accès aux financements et, bien sûr, beaucoup de talents jeunes et dynamiques », poursuit-elle.



Les femmes au cœur du forum



Le rôle des femmes est également au cœur du programme du forum cette année. Plusieurs études ont montré que l'égalité entre les hommes et les femmes améliore la qualité de la gouvernance et stimule le développement.



Plusieurs sessions seront consacrées aux moyens qui permettraient de renforcer la participation des femmes dans les gouvernements et les conseils d'administration des entreprises.



« Nous ne devons pas oublier qu'en Afrique, nous jouons un rôle de premier plan dans de nombreux domaines, avec une représentation plus élevée des femmes aux gouvernements et aux parlements que dans la plupart des autres pays du monde - à commencer par la directrice générale du COMESA », affirme Heba Salama, PDG de l'Agence régionale des investissements du COMESA, co-organisatrice du forum.



Premier bloc commercial d'Afrique, le COMESA a largement contribué à mettre en place l'Accord de libre-échange continental qui a été signé cette année.



Le forum est l'un des plus grands événements d'Afrique réunissant des dirigeants d'entreprise et des responsables de gouvernement. Des capitaines de l'industrie, notamment Abdulsamad Rabiu, président du Groupe BUA au Nigeria, Issad Rebrab, plus grand industriel d'Algérie et Ylias Akbaraly, l'homme d'affaires le plus prospère de l'Afrique francophone, participeront à une table ronde avec les chefs d'État présents au forum. Leur objectif sera de stimuler les investissements intra-africains.





