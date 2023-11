Les leaders de l'aviation intègrent des données de surveillance mondiale au salon aéronautique de Dubaï

La présentation couvrira les objectifs opérationnels de l'ATFM, l'importance de la précision des prévisions en fonction de l'intégration des données et les capacités accrues que les fournisseurs de surveillance mondiale comme FlightAware peuvent fournir dans un environnement ATFM. L'élargissement des ensembles de données de surveillance a permis à la solution Harmony ATFM de Metron Aviation d'améliorer de manière significative la précision des prévisions du trafic international long-courrier pour les traversées de l'espace aérien et les heures d'arrivée aux aéroports avant que les événements ne se produisent. Cette amélioration de la précision des prévisions basée sur un ensemble de données plus large sera démontrée dans un cas d'utilisation client réel, ainsi que par l'exploration de nouveaux domaines d'intégration entre les deux partenaires industriels.



Le lundi 13 novembre 2023, Brett Fujisaki, vice-président des ventes et du développement commercial, Metron Aviation, et Toby Tucker, directeur des ventes, EMEA, FlightAware, s'adresseront aux participants sur le thème « Les leaders de l'aviation intègrent des données de surveillance mondiale - actuelles et futures ». Ils résumeront les concepts et les avantages de l'ATFM et fourniront des exemples d'applications opérationnelles réelles et futures dans le monde entier.