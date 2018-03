INTERNATIONAL Les leaders humanitaires se réunissent en Arabie Saoudite pour discuter d'innovation et de réforme

28 Février 2018

Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud inaugure officiellement le premier Forum Humanitaire International de Riyad et lance la Plate-forme d'Aide Saoudienne.

Les dirigeants et les représentants des organisations humanitaires internationales pionnières du monde entier se sont réunis lors du premier Forum Humanitaire International de Riyad, en Arabie Saoudite, qui se tient actuellement entre le 26 et le 27 février 2018 à l'Hôtel InterContinental, à Riyad. Les quatre principaux sujets à l'agenda des discussions lors du forum seront : l'Aide Humanitaire, le Financement et les Capacités Humanitaires, l'Innovation et la Réforme dans le Secteur Humanitaire et la Localisation de l'Aide. Le forum vise à relever les défis auxquels est confrontée la communauté internationale d'aide et de secours, afin de répondre aux demandes du monde sollicitant des aides humanitaires croissantes.



Le Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Ben Abdulaziz Al Saud, et le patron du Centre d'Aide Humanitaire et de Secours King Salman (KSrelief) a parrainé officiellement la cérémonie d'inauguration du Forum Humanitaire International de Riyad, qui a eu lieu au Royaume de l’Arabie Saoudite. Il a également lancé lors de la cérémonie le premier programme d'aide saoudien dans la région.



Annonçant le lancement de la plate-forme, S.E. Dr. Abdullah Al Rabeeah, Conseiller de la Cour Royale et Superviseur Général du Centre d'Aide Humanitaire et de Secours (KSrelief) du Roi Salman, a déclaré : "Aujourd'hui, le KSrelief est honoré par le lancement la plate-forme d'Aide Saoudienne, sous la direction et le soutien du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Cette plate-forme, conçue selon les normes internationales les plus élevées, est la première de son genre dans la région à refléter les efforts de secours, d'aide humanitaire et de développement fournis par le Royaume en coopération avec les autres ministères saoudiens et entités pertinentes".



« Aujourd’hui, le KSrelief annonce également l'inauguration du premier numéro électronique de la nouvelle publication scientifique de KSrelief, intitulée Le Journal Humanitaire International (l'International Humanitarian Journal"), qui aborde les recherches scientifiques, l'aide et le secours humanitaires. Son objectif consiste à soutenir les régions en besoin d'aide et de secours humanitaires et de favoriser le développement de l'action humanitaire", a-t-il ajouté.



En conclusion, « Le KSrelief a établi des partenariats solides avec 120 agences des Nations Unies et organisations nationales et internationales, dont beaucoup ont assisté à cette première réunion humanitaire internationale, et contribueront à transformer le centre en une ressource internationale pour les recherches et les études humanitaires et le bénévolat. Ces partenariats font partie intégrante de la promotion des valeurs du travail humanitaire, et soulignent le rôle pionnier joué par l'Arabie Saoudite à cet égard, en conformité à la Vision 2030 du Royaume".





