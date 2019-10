SPORTS Les matchs live football intéressants de la Coupe d'Italie

En plus, "l'Inter" a désormais le même nombre de titres de champions avec le "Milan" c’est pourquoi l'équipe va essayer de corriger cela dans un proche avenir. Mais le chemin est encore long jusqu'à la "Juventus", car les joueurs de Turin ont fêté la victoire en 35 saisons de la Série A. La Coupe d'Italie a toujours une place spéciale dans le football italien. Le tournoi principal est la Série A. Dans les deux tours les matchs live football attirent l'attention de millions de fans qui attendent la victoire de leurs équipes favorites.La Coupe d'Italie a été jouée pour la première fois en 1922 et présente toujours un intérêt particulier aujourd'hui. Dans l'histoire du tournoi, les meilleurs clubs étaient:1. "La Juventus" qui a 13 trophées.2. Le "AS Rome" – 9.3. "L’Inter Milan" et la "SS Lazio"– 7 trophées chacun.4. "L’ACF Fiorentina" – 6.Le "Milan" n'a gagné que 5 fois, et le propriétaire actuel du trophée est la "SS Lazio", avec qui les Milanais ont joué en finale. Le match décisif de la Coupe d'Italie se déroule à Rome depuis longtemps, et dans la saison 2019/20 deon peut regarder le match le 13 mai.Le tirage au sort actuel en est déjà au stade 1/16 et de nombreuses équipes de Serie A ont déjà commencé à remporter le trophée, notamment "l’ACF Fiorentina", "US Sassuolo", "Udinese Calcio", "Parme Calcio 1913", "UC Sampdoria", "SPAL Ferrare", "Genoa CFC", "Cagliari Calcio", "US Lecce" et "Bologna FC 1909". Le reste de la première division commence le combat avec la finale 1/8, et le "Brescia Calcio" et le "Hellas Vérone" ont perdu contre les clubs moins puissants au stade 1/32.Depuis 2012, la "Juventus" a remporté des médailles d'or dans le championnat, faisant face à la concurrence sans aucun problème. Auparavant, le "Milan", le "AS Rome" et la "SS Lazio" étaient les opposants de l'équipe de Turin au cours de différentes années, et "l'Inter" était considéré comme l'adversaire le plus puissant dernièrement. De 2006 à 2010, le Club de Milan détenait le titre de Serie A et cette saison il a de bonnes chances de rivaliser avec la "Juventus" pour le trophée convoité.L'attitude sérieuse a été remarqué dans la baisse saison, lorsque la direction du club a signé un contrat avec le nouvel entraîneur Antonio Conte, et les excellents joueurs ont été achetés et loués: Romelu Lukaku et Alexis Sánchez de "Manchester United", Cristiano Biraghi de "l’ACF Fiorentina" et Nicolò Barella de "Cagliari Calcio".Un beau départ en Serie A a été un peu gâchée par la défaite de la "Juventus", mais l'humeur de "l'Inter" pour le championnat n'a fait que se renforcer et les supporters de l'équipe s'attendent à une lutte sérieuse pour le titre. Romelu Lukaku s'est parfaitement intégrée, la plus jeune star du club, Lautaro Martinez, est particulièrement remarquable en tant que de nombreux géants européens tels que le "Real", la "Bavière", le "Chelsea", le "Barcelone" veulent acheter.En plus, "l'Inter" a désormais le même nombre de titres de champions avec le "Milan" c’est pourquoi l'équipe va essayer de corriger cela dans un proche avenir. Mais le chemin est encore long jusqu'à la "Juventus", car les joueurs de Turin ont fêté la victoire en 35 saisons de la Série A.





