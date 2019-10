SPORTS Les particularités de France football au niveau du club et au niveau national

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Octobre 2019 modifié le 25 Octobre 2019 - 00:54







La jeune génération de Français a montré des bons jeux en Coupe du Monde et continue de faire preuve d'excellence dans les matchs de qualification pour l'Euro-2020. D'ailleurs, de nombreux experts considèrent la France comme le grand favori du tournoi. La raison en est l'équipe forte et jouée, où Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba et bien d'autres se distinguent.



La plupart des supporters de football français veulent que Karim Benzema, l’attaquant du "Real Madrid", fasse partie de l'équipe, mais l'entraîneur Didier Deschamps s'y oppose en raison du scandale dans lequel le joueur vedette était impliqué. L'expert estime également que même sans attaquant, l'équipe de France est bien jouée.



Les problèmes de "Lyon" au début de la nouvelle saison et les prochains matchs sur fscores



Le championnat de France de la saison dernière n'a pas été mauvais pour "Lyon", et la nouvelle saison, l'équipe est hantée par les échecs. Après les tours de départ, le club a été placé en dessous du milieu du classement. Tous les résultats peuvent être consultés sur



Les résultats insatisfaisants de cette saison sont le résultat du manque de renforts en basse saison, car durant cette période seuls Thiago Mendes et Youssouf Koné de "Lille" ont été acquis. Le reste des joueurs achetés sont moins connus, et les pertes du club sont assez graves:



1. Ferland Mendy – le principal défenseur de l'équipe, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs français. Le "Real Madrid" s'intéresse vraiment à lui, et il y est allé pendant la baisse saison.

2. Tanguy Ndombele – est un milieu de terrain tenace et puissant avec une bonne passe. Il est parti à "Tottenham".

3. Nabil Fekir – le Français est fatigué de l'incertitude du contrat et il a choisi "Real Betis" de manière inattendue pour tous.



En outre, après plusieurs tournées en Ligue 1, les principaux joueurs Maxwel Cornet et Jason Denayer ont été blessés, et les résultats infructueux des combats, qui peuvent être vus sur fscores, ont conduit à la démission de l'entraîneur Sylvinho. Il a été remplacé par Rudi Garcia, qui a suffisamment d'expérience en France, où il a entraîné "Marseille". Parmi les nombreuses grandes équipes françaises, seul le "PSG" se distingue pour l'instant - en championnat, en coupe et en Ligue des champions. Récemment, le "Lyon", le "Marseille", le "Lille", le "Saint-Etienne" et, surtout, le "Monaco" ont perdu des positions significatives. Mais quoi qu'il en soit, le France football s'améliore d'année en année, et outre les jeux des clubs, l'équipe nationale qui a remporté la Coupe du Monde en Russie est particulièrement distinguée.La jeune génération de Français a montré des bons jeux en Coupe du Monde et continue de faire preuve d'excellence dans les matchs de qualification pour l'Euro-2020. D'ailleurs, de nombreux experts considèrent la France comme le grand favori du tournoi. La raison en est l'équipe forte et jouée, où Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba et bien d'autres se distinguent.La plupart des supporters deveulent que Karim Benzema, l’attaquant du "Real Madrid", fasse partie de l'équipe, mais l'entraîneur Didier Deschamps s'y oppose en raison du scandale dans lequel le joueur vedette était impliqué. L'expert estime également que même sans attaquant, l'équipe de France est bien jouée.Le championnat de France de la saison dernière n'a pas été mauvais pour "Lyon", et la nouvelle saison, l'équipe est hantée par les échecs. Après les tours de départ, le club a été placé en dessous du milieu du classement. Tous les résultats peuvent être consultés sur fscores où vous trouverez des informations et des statistiques sur les meilleures ligues du monde.Les résultats insatisfaisants de cette saison sont le résultat du manque de renforts en basse saison, car durant cette période seuls Thiago Mendes et Youssouf Koné de "Lille" ont été acquis. Le reste des joueurs achetés sont moins connus, et les pertes du club sont assez graves:1. Ferland Mendy – le principal défenseur de l'équipe, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs français. Le "Real Madrid" s'intéresse vraiment à lui, et il y est allé pendant la baisse saison.2. Tanguy Ndombele – est un milieu de terrain tenace et puissant avec une bonne passe. Il est parti à "Tottenham".3. Nabil Fekir – le Français est fatigué de l'incertitude du contrat et il a choisi "Real Betis" de manière inattendue pour tous.En outre, après plusieurs tournées en Ligue 1, les principaux joueurs Maxwel Cornet et Jason Denayer ont été blessés, et les résultats infructueux des combats, qui peuvent être vus sur, ont conduit à la démission de l'entraîneur Sylvinho. Il a été remplacé par Rudi Garcia, qui a suffisamment d'expérience en France, où il a entraîné "Marseille".





Dans la même rubrique : < > Atal et Osimhen, symbole des jeunes joueurs qui percent Les matchs live football intéressants de la Coupe d'Italie Football : les Sao donnent de la joie et de l’espoir aux tchadiens