Les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord cherchent à établir une feuille de route, en vue d’atte indre la «Faim zéro»

Les pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) font face à de nombreux défis communs pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement agricole inclusif. Les conflits récents et l’instabilité civile dans certains pays de la région, ainsi que la croissance démographique rapide, l’urbanisation croissante, la faible croissance […]

