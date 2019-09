AFRIQUE Les priorités pour accélérer la transformation technologique de l’Afrique

« Soyons visionnaires. Soyons audacieux. Soutenons les initiatives concrètes qui visent à stimuler les sciences, les technologies et l’innovation en Afrique. » – Akinwumi Adesina.

Yokohama, Japon – Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que les sciences, les technologies et l’innovation ainsi que le perfectionnement des ressources humaines jouaient un rôle essentiel pour l’Afrique, présentée comme le plus prometteur des continents. C’était lors du Forum sur les sciences et les technologies dans la société (STS) qui s’est tenu mercredi dernier à Yokohama dans le cadre de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7).



Créé en 2004 par M. Koji Omi, ancien ministre des Finances du Japon, le Forum STS, qui compte parmi les plus grandes et plus influentes organisations à but non lucratif, a pour objectif de renforcer la coopération entre le Japon et l’Afrique dans les des sciences, les technologies et l’innovation.



Dans son discours, le Premier ministre Shinzo Abe a aussi rappelé que les sciences et les technologies avaient joué un rôle important dans l’histoire de la modernisation du Japon.



Parmi les personnes présentes figuraient également M. Yasutoshi Nishimura, secrétaire général adjoint du gouvernement japonais, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, M. Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Koji Omi, fondateur et président du Forum STS, et Mme Asako Omi, membre de la Chambre des représentants du Japon.



« L’Afrique du Sud juge pertinent le choix fait sur les sciences, les technologies et l’innovation comme thème prioritaire de la TICAD 7. En effet, ces domaines sont de véritables atouts pour accélérer le développement de l’Afrique par le biais de partenariats mutuellement bénéfiques avec le Japon », a déclaré le président Ramaphosa.



Il a ensuite ajouté : « Le Forum STS a fait avancer le discours mondial sur le rôle des sciences dans le développement et nous sollicitons son appui pour faire également évoluer les discussions sur le rôle joué par l’Afrique dans les sciences et l’innovation. »



M. Akinwumi Adesina est revenu sur les réalisations de la Banque et le soutien pour aider à la formation et au perfectionnement de la prochaine génération de scientifiques. En effet, depuis 2005, la Banque a débloqué plus de deux milliards de dollars de fonds pour soutenir l’éducation, ce qui a permis de former six millions d’étudiants.



« Nous sommes fiers d’avoir investi dans la création du centre d’excellence régional de Kigali en partenariat avec l’université Carnegie Mellon, qui propose un master de haut niveau dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). Je me réjouis que tous les étudiants diplômés de cette l’université aient décroché un emploi, y compris en créant leur propre entreprise » a déclaré le président de la Banque dans son discours d’ouverture.



La Banque a financé la construction de parcs spécialisés dans les TIC au Sénégal et au Cap-Vert et collabore également avec la Fondation Rockefeller, Microsoft, Facebook, LinkedIn et Safaricom pour implanter des centres de codage informatique dans plusieurs pays.



M. Adesina a proposé plusieurs priorités concernant les sciences et les technologies, notamment la création de centres d’excellence régionaux ainsi que deux impératifs : accroître la part de PIB consacrée aux sciences et aux technologies et réduire les écarts entre les sexes dans l’enseignement supérieur.



« Soyons visionnaires. Soyons audacieux. Soutenons les initiatives concrètes qui visent à stimuler les sciences, les technologies et l’innovation en Afrique » a-t-il conclu.



Des ministres des sciences et des technologies, des ambassadeurs et des cadres dirigeants d’organisations internationales, nationales ainsi que d’entreprises africaines et japonaises étaient présents lors du Forum.



La TICAD 7 s'est déroulé du 28 au 30 août à Yokohama, au Japon.





