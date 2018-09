Les réseaux communautaires sont essentiels pour connecter l’Afrique, indique l’Internet Society

Alors que l’accès à l’Internet continue de croître en Afrique, avec plus de 450 millions de personnes dorénavant connectées à l’Internet, plus de 60 pour cent de la population demeure non connectée. Les réseaux communautaires sont un moyen essentiel pour combler cette lacune en matière de connectivité, déclare l’Internet Society, une organisation à but non […]

Alors que l’accès à l’Internet continue de croître en Afrique, avec plus de 450 millions de personnes dorénavant connectées à l’I...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...