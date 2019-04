Les tchadiens exemptés de visa pour les séjours au Togo

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, informe que suite aux démarches entreprises par les autorités tchadiennes en vue de la suppression des visas entre le Togo et le Tchad, le Gouvernement togolais a pris la décision d'accorder aux ressortissants tchadiens entrants au Togo, une exemption de visa pour une période de 90 jours au maximum.



Cette exemption compte à compter de la date d'entrée. Au delà de 90 jours, l'exception est faite au personnel des missions diplomatiques et consulaires accrédité auprès de la République togolaise.



Ceux qui décident de s'installer pour mener une quelconque activité devront se faire enregistrer et solliciter une carte de séjour.



Tout ressortissants tchadien désireux de se rendre au Togo dans le but d'exercer une quelconque activité professionnelle devra se soumettre au préalable aux formalités de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes au Togo.