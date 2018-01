POLITIQUE Les tchadiens sont "fiers" du président Deby, selon le président de l’AJPDAR

Par Info Alwihda - 13 Janvier 2018



Le président de l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR-Tchad), Mahamat El-Mahadi Abderamane, a fait, ce samedi 13 janvier 2018, à la Maison des Medias du Tchad, un point de presse pour saluer les initiatives "salvatrices" entreprises par le président Idriss Deby Itno.



Tout en saluant la décision du gouvernement de surseoir à l’abattement de salaire des fonctionnaires, l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR-Tchad) exhorte le gouvernement et les partenaires sociaux à dialoguer et à faire des concessions chaque fois que cela s’avère nécessaire.



Le président de l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR-Tchad), Mahamat El-Mahadi Abderamane affirme que le président Idriss Deby Itno a donné à ses compatriotes le goût et l’envie de vivre aisément dans la paix et la quiétude retrouvée à l’intérieur de leurs frontières. D’après lui, malgré la persistance des questions d’incompréhension sociale activée par des opposants insuffisamment outillés pour bien appréhender l’œuvre de reconstruction nationale entreprise dans toutes ses dimensions, la communauté internationale est témoin d’un Tchad qui avance, qui brille et qui rayonne.



"Les tchadiens sont fiers du président Idriss Deby Itno jusque dans l’arrière-fond du pays", selon le président de l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR-Tchad), Mahamat El-Mahadi Abderamane. Cette fierté, dit-il, est aujourd’hui partagée par la majorité des africains épris de paix et de justice.



« Le Tchad est devenu aujourd’hui un ilot de paix dans un océan trouble. Malgré la crise économique et financière qui frappe le pays de plein fouet, l’impact des actions républicaines du Chef de l’État pour le bien-être des tchadiens est plus que visible. L’avenir du pays dépend de ce sursaut nationaliste de tous ses fils », explique le président de l’AJPDAR-Tchad, Mahamat El-Mahadi Abderamane. L’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR-Tchad) invite toute la jeunesse tchadienne à une prise de conscience individuelle et collective pour éviter de tomber le piège des pratiques mafieuses ou haineuses sur les réseaux sociaux.





