Libye : 9 soldats de Haftar tués à Sebha dans une attaque revendiquée par Daech

L'organisation terroriste a revendiqué la responsabilité de l'attaque sanglante survenue samedi matin au centre de formation militaire du commandement général à Sebha, faisant plusieurs morts dont neuf militaires de la région militaire de Sebha.Dans une vidéo, Daech revendique l'attaque en publiant des images de ses atrocités perpétrées dans le camp brièvement occupé. L'attaque d'aujourd'hui est intervenue quelques jours après l'apparition du leader de DAECH Abu Bakr al-Baghdadi.Certaines images montrent des soldats sauvagement assassinés. Le groupe terroriste a également montré des armes et des munitions qu'ils a saisies.Le Maréchal Khalifa Haftar qui a déjà des difficultés à sécuriser le sud et l'est libyen s'est lancé depuis début avril dans une aventure à Tripoli où ses forces ont été contraintes de se replier à 60 km de la capitale sous la pression des forces du gouvernement internationalement reconnu.Cette offensive de reconquête de Tripoli lancée par le maréchal Haftar profite à l'organisation d'État Islamique, selon plusieurs experts qui ont mis en garde et attiré l'attention de la communauté internationale.Lire aussi http://www.francesoir.fr/en-coop-matteo-puxton/en-libye-letat-islamique-profite-de-loffensive-du-marechal-haftar-sur-tripoli