Libye – Attaque contre le siège de la Haute commission électorale (2 mai 2018) – Déclaration de la port e-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Déclaration de la porte-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée ce jour contre le siège de la Haute commission électorale libyenne à Tripoli, qui aurait à ce stade entraîné la mort de plusieurs personnes et causé une dizaine de blessés. La France […]

