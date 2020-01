Libye – Déclaration conjointe du Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune et des ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni

Face à l’escalade militaire récente en Libye, qui est préoccupante, et dans la perspective du Conseil Affaires étrangères du 10 janvier prochain, nous nous sommes réunis à Bruxelles aujourd’hui pour réaffirmer notre volonté de mettre fin immédiatement aux combats autour de Tripoli et ailleurs dans le pays et pour discuter de la manière dont l’UE […]

Face à l’escalade militaire récente en Libye, qui est préoccupante, et dans la perspective du Conseil Affaires étrangères du 10 janvier proc...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...