Libye : Les forces du général Haftar perdent deux camps militaires dont Yarmouk

Les forces du gouvernement libyen soutenu par l'ONU ont confirmé vendredi avoir repris deux camps militaires. Il s'agit de ceux de Yarmouk et de Suwareekh (voir carte ci-dessus). Les affrontements ont fait 12 prisonniers et 50 morts parmi les forces du général Khalifa Haftar, et 7 morts du côté des forces de Tripoli.



Aucune source indépendante n'a vérifié l'information car les deux parties se lancent dans une sorte de propagande - quelque fois invérifiable - destinée à remonter le moral de leurs soldats épuisés par une guerre d'usure sans fin.



Des informations en provenance de Tripoli, reprises par le journal algérien "Al Moudjahed" ont révélé d'intenses frappes aériennes contre les positions des troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar. Ces raids ont pris pour cible « les positions et les routes d'approvisionnement de la milice de (Khalifa) Haftar dans les villes d'Asbi'ah et de Shwerif (sud-ouest) », a déclaré dans un communiqué Mohamed Gonono, porte-parole des forces du gouvernement.



Les intenses frappes aériennes constatées pourraient avoir un lien avec les affrontements qui se sont déroulés autour des deux camps en question.