Libye : Trois jours de deuil national décrété après des tempêtes meurtrières

« Les autorités de l'est de la Libye décrètent trois jours de deuil et mettent les drapeaux en berne sur tous les bâtiments publics après que la Tempête Daniel a causé d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures, faisant des dizaines de morts et de nombreux disparus », a annoncé lundi 11 septembre 2023, le journal Libyen, The Libya Observer.



« Les équipes de secours sont toujours à la recherche des disparus et des personnes piégées dans leurs maisons après le passage de la Tempête Daniel dans les villes de l'est de la Libye. À Derna, des dizaines de personnes ont été tuées dans les inondations », a rapporté le journal.