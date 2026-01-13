Alwihda Info
Libye : un Tchadien écroué pour l’achat d’un numéro national d'identité et d’un passeport libyen


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Janvier 2026



Un ressortissant tchadien a été interpellé pour avoir détenu frauduleusement un numéro national libyen, rapporte le bureau du Procureur général. Lors de son audition par la commission chargée d’enquêter sur les falsifications de l’état civil à Benghazi, il a reconnu avoir acheté ce numéro en 2019 pour 600 dinars libyens auprès d’un agent du bureau de l’état civil de Sebha (Al-Manshiya).

Grâce à ce faux numéro, il a pu obtenir un passeport libyen et bénéficier d’avantages réservés exclusivement aux citoyens libyens. Le procureur a ordonné son placement en détention provisoire, la suspension de tous les documents issus de cette falsification et l’ouverture d’une enquête pour identifier et poursuivre l’agent de l’état civil impliqué dans cette fraude.


