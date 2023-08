Liga Elikia Ernest, réalisateur vidéo tchadien au festival Africajarc

Après avoir été repéré pour son talent et sa contribution au monde artistique, Liga Ernest, réalisateur vidéo tchadien, est convié par l'association Charivari à participer au festival Africajarc. Alors que le Tchad s'apprête à être représenté lors de cet événement culturel, Liga Ernest exprime sa volonté de mettre en avant les couleurs nationales. Il souligne que la qualité de ses réalisations vidéo est primordiale dans cet effort : « Les artistes étaient fiers de ma participation. Dès l'aéroport, chacun m'encourageait à donner le meilleur de moi-même pour préserver leurs performances, et c'est ce que j'ai accompli ».



Reconnaissant envers le ministère tchadien de la Culture, Liga Ernest partage son appréciation : « Lorsque j'ai reçu l'invitation de Charivari pour participer à Africajarc, le ministère de la Culture a grandement facilité mon voyage. J'ai reçu des droits intégraux, à l'instar de tous les participants à cet événement ».



Sa participation au festival a également été une opportunité pour se faire connaître et élargir son audience grâce à sa page officielle. Liga Ernest explique : « Pendant mon séjour à Cajarc, dès que je partageais une vidéo ou des photos de l'événement sur ma page, je recevais immédiatement une réaction très positive de la part de mes abonnés ».



Cette expérience a été enrichissante à bien des égards, contribuant à son développement professionnel, à l'expansion de son réseau et à l'enrichissement de ses contacts : « Cette expérience a été tellement enrichissante pour moi que je suis convaincu que je fixerai des objectifs très élevés, inchallah, pour mes prochains voyages similaires », conclut-il.