SPORTS Ligue des Nations : Les affiches du Final Four

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Décembre 2018 modifié le 4 Décembre 2018 - 20:36







55 pays européens en compétition



La Ligue des Nations est une nouvelle compétition qui a été créée par l’UEFA et dont la première édition se déroule au cours de cette saison. De plus, elle regroupe les 55 pays européens et aura lieu tous les deux ans. La phase de groupe a déjà commencé depuis septembre passé et s’est étirée jusqu’en novembre. Il y aura ensuite la « Final Four » qui se déroulera en juin 2019. L’objectif de cette compétition est de diminuer le nombre de matchs amicaux pour les sélections. En effet, ceux-ci sont considérés comme trop nombreux et inintéressants. Néanmoins, ils ne seront pas supprimés.



Comment ça marche ?



Selon le coefficient de l’UEF, les équipes seront réparties dans quatre divisions de niveau différentes. La Ligue A et la Ligue B regroupe douze pays, la Ligue C regroupe 15 pays et la Ligue D regroupe à elle seule 16 pays. Chaque division se décline ensuite en quatre groupes.



Après la phase de groupes qui comprend des matchs aller-retours, les équipes occupants les premières places de chaque groupe se retrouveront pour une « Final Four ». Cette dernière inclue les demi-finales, le match pour la troisième place ainsi que la finale. Le vainqueur de la Ligue des Nations de l’UEFA sera l’équipe qui sera vainqueur de la « Final Four ».



D’un autre côté, il y aura un système de montées-descentes qui fera que les quatre dernières équipes de la Ligue A passeront en Ligue B pendant que les quatre premières équipes de la Ligue B prendront leur place.



La Ligue des Nations et l’euro



Le privilège qu’offre cette Ligue des Nations est la possibilité pour tous les participants de se qualifier directement pour l’Euro 2020. Pendant que les éliminatoires de l’Euro auront vingt billets à délivrer, les quatre équipes qui ont le plus brillé au cours de cette nouvelle compétition se verront attribuer les quatre tickets restants.



Les équipes qui ne sont pas déjà qualifiées pour l’Euro via les barrages vont devoir disputer des matchs à travers un système de demi-finales et de finale. Pour cela, on sélectionnera les quatre meilleures équipes de chaque division. Toutefois, les équipes qui sont les mieux classées seront automatiquement sélectionnées dans le cas où leur division compte moins de quatre équipes. C’est un vrai plus pour les pays de la Ligue D qui sont généralement largués lors des éliminatoires de l’Euro.



L’affiche de la Final Four pour la saison 2018-2019



Selon le tirage au sort effectué ce lundi à Dublin, c’est les Pays-Bas, l’Angleterre, le Portugal et la Suisse qui se disputeront le trophée. De plus, c’est le Portugal et la Suisse qui ouvriront le bal de ces premières demi-finales le 5 Juin 2019. Le jour suivant, ce sera le tour du Pays-Bas et de l’Angleterre.



En outre, tous les matches auront lieu dans les deux différentes villes du Portugal que sont : Guimaraes et Porto. Le match pour la 3e place se déroulera à Guimaraes le 9 juin 2019 pendant que la finale se jouera le même jour à Porto.

Pour le Mondial-2018 et l'Euro-2016, les Pays-Bas n’ont pas pu se qualifier. Toutefois, on peut s’attendre à une très bonne rencontre face à l'Angleterre d'Harry Kane qui était demi-finaliste du dernier Mondial.



D’un autre côté, le Portugal qui est le champion d'Europe en titre se frottera à la Suisse qui a châtié dernièrement la Belgique avec un score de 5-2. C’est vrai qu’avec les équipes engagées, cette Final Four n’a pas l’aura des grandes compétions. Toutefois, on peut s’attendre à beaucoup de surprises.



