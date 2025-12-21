Alwihda Info
TCHAD

Littérature : Bechir Djimet Ibet, 16 ans, éveille les consciences avec « Les Larmes de Zangora »


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 21 Décembre 2025


Le paysage littéraire tchadien s'est enrichi d'une nouvelle voix, aussi jeune que percutante. Ce samedi 20 décembre 2025, la salle rouge de l'ONAMA a vibré pour la dédicace du premier roman de Bechir Djimet Ibet. Un événement qui marque la naissance d'un écrivain dont la maturité bouscule les codes.


Littérature : Bechir Djimet Ibet, 16 ans, éveille les consciences avec « Les Larmes de Zangora »


 

Zangora : Le miroir des défis africains

 

Dans ce roman, l'auteur nous transporte à Zangora, un pays imaginaire où l'opulence des ressources naturelles se heurte à la brutalité d'un système corrompu. À travers le personnage de Kassim Diallo, un journaliste d'investigation, Bechir Djimet Ibet dresse un portrait sans concession des mécanismes de pouvoir. L'intrigue, portée par une quête de vérité périlleuse, rend hommage à ceux qui osent défier la dictature pour le bien commun.y

 

La plume d'un lycéen au service de la liberté

 

Né à Strasbourg et élève en classe de seconde au lycée Ibnou Cina, Bechir impressionne par la justesse de son analyse. Pour lui, l'écriture n'est pas qu'un loisir, c'est un « espace de vérité ». Encouragé par ses parents et ses enseignants, il prouve que le talent n'attend pas le nombre des années. Son message est clair : la jeunesse a un rôle crucial à jouer dans le réveil des consciences africaines.

 

Un accueil enthousiaste du monde culturel

 

La cérémonie a réuni des universitaires, des journalistes et de nombreux jeunes, tous saisis par la profondeur des échanges. Les débats ont souligné la qualité de la langue et le courage de l'auteur à traiter de thématiques aussi sensibles que la répression et la manipulation politique. Bechir Djimet Ibet ne se contente pas de raconter une histoire ; il livre un plaidoyer pour une Afrique plus juste.



