Lomé, capitale de l’assurance du 24 au 26 mai 2018

Lomé - Le premier Salon des Assurances, Banques et Institutions Financières (SABIF) se tiendra du 24 au 26 mai 2018 prochain à l’hôtel du 2 février à Lomé.



Le SABIF est organisé par Spiral développement et Afrikimpact en partenariat avec l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers, le comité des Assureurs du Togo et l’association professionnelle des Assureurs conseil du Togo. Il est placé sous le haut parrainage du ministère de l’économie et des finances.



Cet évènement vise à créer selon les organisateurs un espace d’échanges fructueux entre les compagnies d’assurances, les sociétés de courtage, les banques et les institutions financières.



Plus de 30 000 visiteurs sont attendus à cette grande manifestation première du genre dans la capitale togolaise. 23 stands seront dressés pour la circonstance ce qui permettra au grand public et aux entreprises de s’informer, d’ouvrir des comptes, ou de souscrire à une assurance-vie.



En marge de l’exposition, plusieurs conférences thématiques seront organisées. L’une d’elle concernera la finance digitale en forte croissance en Afrique.