Lomé va abriter le premier Forum sur l’investissement en Afrique de l’Ouest en octobre prochain

Lomé - Après le Forum économique Togo-UE tenu au mois de juin dernier, Lomé, la capitale togolaise s’apprête à accueillir un autre évènement de taille. Il s’agit du premier forum sur l’investissement en Afrique de l’Ouest, dénommé, « Invest in West Africa ».



L’évènement qui aura lieu du 3 au 4 octobre prochains est organisé par « Public Affairs Africa » en collaboration avec le gouvernement togolais. Il vise à améliorer l'attractivité de l'Afrique de l'Ouest, à doper la compétitivité de la région et à orienter les flux d'investissement vers les secteurs économiques à fort potentiel et créateurs d'emplois. Le Thème retenu pour le forum est : « financer les PME-PMI à fort potentiel, amplifier les partenariats public-privé ».



Selon les organisateurs, ce forum est fondé uniquement sur du business et se veut être un rendez-vous des acteurs du secteur privé de la région et un « one-stop » pour les investisseurs. « L'objectif étant de relever le défi de l'accélération de la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest, vaste marché de plus de 400 millions de consommateurs et 18è puissance économique mondiale avec un PIB de 18 milliards $ par an », ont-ils vanté.



Au total, 1500 participants sont attendus à Lomé, dont 100 décideurs économiques, 80 investisseurs et 70 speakers. Une centaine de projets d'investissement dans l'agroalimentaire, les infrastructures, l'innovation, l'industrie ou des projets intégrateurs devraient être exposés.



Pour le gouvernement, l'organisation de ce forum à Lomé s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) qui vise à son axe 2 à faire de la capitale togolaise, un hub d'excellence et un centre d’affaires de premier plan en Afrique de l’Ouest.