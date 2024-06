Lutte contre la Leishmaniose Viscérale en Afrique : Le Tchad au cœur des discussions à Addis-Abeba

Cette réunion cruciale a pour objectif principal de faire le point sur la situation épidémiologique actuelle de la Leishmaniose Viscérale dans les différents pays d'Afrique. Les participants passeront en revue les phases de planification et de préparation en vue de l'élimination de la maladie, tout en s'appuyant sur des indicateurs spécifiques mondiaux, régionaux et par pays.



La rencontre permettra également de présenter les outils de prévention disponibles pour lutter contre la Leishmaniose Viscérale, y compris l'achat et l'approvisionnement en intrants pour la prise en charge des cas. L'accent sera mis sur le renforcement des systèmes de santé des pays participants afin d'améliorer la couverture des services spécifiques à la maladie.



Le Tchad mettra à profit cette occasion pour plaider en faveur des réfugiés soudanais vivant dans les camps de l'est du pays, où la Leishmaniose Viscérale est fortement endémique. Le chef de mission du Tchad présentera la situation dans ces camps et les besoins urgents en matière de lutte contre la maladie.



Par ailleurs, le point focal Leishmaniose Viscérale du Ministère de la Santé Publique du Tchad dressera un tableau complet de la situation épidémiologique dans le pays, des défis rencontrés et des perspectives d'avenir dans la lutte contre cette maladie.



La délégation tchadienne, composée de Dr Yorsala Tao, Chef de Service d'appui et suivi des hôpitaux nationaux et autres organismes sous tutelles, de Souleymane Saram Ousman, Point Focal Leishmaniose au Ministère de la Santé Publique, et de Dr Ibrahim Djeomboro de l'Organisation Mondiale de la Santé, est déterminée à jouer un rôle actif dans les discussions et à contribuer à l'élaboration d'une stratégie efficace pour éliminer la Leishmaniose Viscérale en Afrique.



La réunion d'Addis-Abeba constitue une étape importante dans la lutte contre la Leishmaniose Viscérale en Afrique. L'engagement des pays participants, dont le Tchad, et la mise en œuvre de stratégies concrètes permettront de progresser vers l'élimination de cette maladie et d'améliorer la santé des populations africaines.