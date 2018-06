SCOOP MAN Diesel & Turbo devient MAN Energy Solutions : nouvelle identité de marque et orientations stratégiques

- 28 Juin 2018 modifié le 28 Juin 2018 - 19:28



MAN Diesel & Turbo devient MAN Energy Solutions. L'entreprise change de nom et renouvelle son identité de marque. Cette marque incarne la transformation stratégique et technologique de l'entreprise prise en 2017. D'ici 2030, les activités liées aux technologies et solutions durables doivent être étendues pour devenir la principale source de revenus. Cette réorientation stratégique repose sur une extension de l'offre aux solutions de technologie hybride, de stockage et de services numériques.



« Les solutions techniques qui aident nos clients à accroître l'efficacité de leurs installations tout en réduisant les émissions représentent déjà une part importante de nos activités ; ceci ouvre la voie d’une production d’énergie respectueuse de l’environnement pour un monde décarbonisé. Nous souhaitons résolument

emprunter ce chemin et nous nous positionnerons de plus en plus comme fournisseur de solutions complètes », déclare le Dr. Uwe Lauber, P.-D.G. de MAN Energy Solutions.



Grâce à cette évolution, l'entreprise s'engage également en faveur de l'accord de Paris sur le climat et de la transition énergétique mondiale : « Pour la première fois dans l'histoire, la communauté internationale a fixé un objectif climatique. Nous voulons contribuer à sa réalisation », déclare M. Lauber. « Avec nos produits et nos services, nous agissons dans de nombreux segments de l'économie mondiale.



Dans le secteur du transport maritime, par exemple, nous contribuons au transport de plus de la moitié du volume mondial de marchandise ; quant à la production d'électricité et la production industrielle, elles occupent des positions clés dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. »



MAN Energy Solutions voit un grand potentiel dans la technologie power-to-X, qui permet de transformer la production issue des énergies renouvelables en carburants de synthèse. « Le power-to-X permet la production d'une grande variété de gaz de synthèse climatiquement neutres, dont l'utilisation comme combustible peut réduire considérablement l’impact CO² des activités de logistique et de production d'énergie à l'échelle mondiale », précise M. Lauber.



Dans la vision de MAN Energy Solutions, l'avenir de la production d'électricité repose à la fois sur l'exploitation des énergies renouvelables et sur des centrales électriques décentralisées et flexibles fonctionnant grâce à des carburants plus respectueux de l’environnement. Uwe Lauber indique : « Par ailleurs, il existe des solutions de stockage à différentes échelles. C'est ainsi que nous construirons le système de production d'énergie intelligent de demain. »



Récemment, l'entreprise a collaboré avec ABB pour proposer la solution de stockage innovante ETES (Electro-Thermal Energy Storage), qui permet de desservir des quartiers entiers en électricité, en chaleur et en froid. « ETES est le seul système permettant d'utiliser, de stocker et de redistribuer à la fois l'électricité, la chaleur et le froid », explique M. Lauber.



Dans le transport maritime, MAN Energy Solutions promeut publiquement, depuis quelque temps déjà, la «transition énergétique maritime » fondée sur l'utilisation de gaz à faibles émissions comme carburant. « La décarbonisation du secteur maritime passe par l’utilisation de carburants respectueux de l’environnement, en particulier dans le segment du transport par conteneurs », déclare M. Lauber.



L'entreprise propose également une gamme de technologies de propulsion alternatives, y compris des systèmes de propulsion hybrides, pour réduire encore la proportion de moteurs à fuel lourd dans le trafic maritime et dans d'autres secteurs.



L’ensemble des clients qui font confiance à MAN Energy Solutions sont conscients de l'importance cruciale de l'énergie et de la façon de la gérer : « Qu'il s'agisse de systèmes de propulsion de navires, de réseaux électriques intelligents ou de solutions pour des procédés industriels efficaces, la transformation de l'énergie en croissance durable est au cœur de notre métier », résume M. Lauber. « Une réalité qui se reflète maintenant dans notre nouveau nom : MAN Energy Solutions. »



Cette nouvelle identité s'accompagne d'une nouvelle signature de marque : « Future in the making » remplace « Engineering the Future – since 1758 ».





Dans la même rubrique : < > Cameroun:Le Directeur adjoint du cabinet civil et le SG du RDPC cités dans un assassinat manqué de deux journalistes Mastercard Foundation nomme un nouveau membre à son conseil d'administration Cameroun:Ce que le CCERE propose aux investisseurs !