MSD félicite le Sénégal pour le lancement réussi de son Programme de vaccination national contre le p apillomavirus humain (VPH)

MSD ([www.MSD.co.za](http://www.msd.co.za/)), connue sous le nom de Merck & Co., Inc., (NYSE: MRK) aux États-Unis et au Canada, félicite le Sénégal pour le lancement réussi de son Programme de vaccination national (NIP) contre le papillomavirus humain (VPH – la cause principale du cancer du col de l’utérus).[1] Près de 530 000 femmes reçoivent un diagnostic […]

MSD ([www.MSD.co.za](http://www.msd.co.za/)), connue sous le nom de Merck &a...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...