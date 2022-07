Macron au Cameroun : une visite aux enjeux complexes

A l’entame de son deuxième mandat, le président de la République française, Emmanuel Macron a choisi donc de se rendre au Cameroun (du 25 au 27 juillet), puis au Bénin et en Guinée Bissau, dans un environnement international marqué par certaines crises. Dans son premier mandat, Emmanuel Macron a reçu en décembre 2017 et octobre 2019, le chef de l'État camerounais à Paris.



Le choix du Cameroun est judicieux, pour un pays qui a diversifié ces dernières années, sa coopération sur le plan militaire et économique, et qui, à juste titre, est un partenaire de premier plan de la France en Afrique francophone.



Et au-delà de la situation interne dans le pays, la France reste bien consciente du rôle crucial et de l’importance cardinale du Cameroun en Afrique centrale. D’où la nécessité de réchauffer les relations, et de rebooster la coopération bilatérale en lien avec les enjeux économiques et commerciaux immédiats, avec entre autres, le secteur énergétique.



Avec la nouvelle donne internationale, il est question pour la France de rassurer ses partenaires économiques, sans oublier que Paul Biya reste un homme de sagesse dont les prises de positions sont prépondérantes dans le Golfe de Guinée, une région riche en ressources naturelles qui attirent des convoitises de la part des grandes puissances.



De manière générale, la visite annoncée du président français Emmanuel Macron pourrait revêtir un triple caractère : énergétique, stratégique et économique. Ainsi, en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les pays occidentaux, en tête desquels la France, veulent réduire autant que faire se peut, leur dépendance énergétique envers la Russie. Sur le plan stratégique, le Cameroun que le président français visite a une position de premier plan dans le Golfe de Guinée, qu’il faut sécuriser des actes terroristes de Boko Haram, à côté de la crise interne qui secoue ses régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.



Intérêts économiques

L’autre domaine, sur lequel le président Macron va essentiellement s’attarder, porte sur les enjeux économiques. En effet, chaque jour qui passe, la France semble être en perte de vitesse de ses parts de marchés, sur lesquelles ses intérêts sont menacés. Il est aussi évident que la France ne voit pas d’un bon œil, la percée fulgurante de la Russie et la Chine en Afrique centrale, où le Cameroun apparait comme la locomotive économique.



Mais il reste qu’une certaine opinion nationale estime qu’il faut mettre sur la table, le problème de la souveraineté monétaire, gage d’un développement harmonieux des Etats africains qui subissent des contrecoups, face aux fluctuations des monnaies étrangères.



A l’occasion de cette visite, la France veut d'abord mettre en avant l'initiative Farm, lancée fin mars avec l’Union européenne, le G7 et de l’Union africaine. Elle a pour objectif de doper la production agricole dans un contexte mondial d'insécurité alimentaire et donc, faire du Cameroun un exemple, avec la perspective d'investissements français. De toute évidence, la partie française veut démontrer sa nouvelle façon de s'adresser au continent.



Il s'agit de « marquer la continuité et la constance de l'engagement du président de la République dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain », commente l'Élysée. Une table ronde est ainsi prévue à Yaoundé, afin de permettre aux jeunes Camerounais ayant participé au sommet Afrique-France à Montpellier, d'interagir directement avec le président français.



Dans leurs entretiens à huis-clos ente Paul Biya et Emmanuel Macron, l’on pourrait évoquer la réhabilitation de l'ancien détenu français, d’origine camerounaise, Michel Thierry Atangana. Par ailleurs, en attendant le programme détaillé de la visite du président français, tout porte à croire qu’aucune entrevue n’est prévue entre Emmanuel Macron et les représentants de l’opposition, ni avec la société civile.



Il faut rappeler qu’au cours de son périple africain, le président français sera accompagné entre autres des ministres des Affaires étrangères, des Armées et des Relations extérieures, et de la secrétaire d'État chargée du développement.