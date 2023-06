Madagascar : un projet pour renforcer l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans le Sud du pays

Le gouvernement malgache et le bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement ont officiellement lancé le 13 juin 2023 à Fort-Dauphin (Sud de Madagascar), la première phase du Projet de pôle intégré de croissance agricole et agroindustrielle du sud de Madagascar.



La cérémonie s’est déroulée en marge des Journées internationales des régions, organisées cette année, dans la région d’Anosy pour valoriser les potentialités régionales et promouvoir le partenariat pour le développement régional.



D’un coût total de 19 millions de dollars américains, le projet vise à créer les conditions d’une amélioration des conditions de vie de la population et d’un renforcement de la résilience, outre préparer une deuxième phase. Objectifs : attirer les investissements publics et privés dans les filières porteuses de valeur ajoutée, à travers la transformation des produits agricoles et la fourniture d’intrants, et de prestation des services agricoles.



« L’objectif final de la mise en œuvre de ce projet sera de contribuer à l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du Sud de Madagascar, notamment des régions Anosy et Androy face aux chocs climatiques », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Harifidy Ramilison.



Au total, six périmètres seront irrigués au cours de cette première phase, soit plus de 1 000 hectares, 160 autres hectares seront aménagés dans le cadre du programme « Titres verts » (visant à octroyer des titres fonciers aux paysans), outre la construction de trois forages à gros débit et à usage multiple et la réhabilitation de pistes de désenclavement des zones de production. Il est aussi prévu de poursuivre les études pour la mobilisation des ressources hydriques afin de mettre en valeur la riche plaine agricole d’Ambovombe.



« Les activités du projet vont contribuer à accroître la production agricole, et à faciliter l’évacuation des récoltes pour être transformées dans les parcs agro-industriels qui vont être créés dans la deuxième phase du programme », a déclaré le responsable pays de la Banque Adam Amoumoun.



« La production transformée pourrait être facilement acheminée au Port d’Ehoala, pour l’exportation. Elle pourra être également évacuée vers les marchés intérieurs du pays, à travers les routes qui seront bientôt construites, notamment la route nationale RNT12A en cours de réhabilitation, avec l’appui de la Banque africaine de développement, de l’Union européenne et d’autres partenaires financiers, dans le cadre du Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce ».



Avant la cérémonie de lancement, plus de 40 personnes comprenant les équipes de gestion du projet et d’autres parties prenantes ont été formées trois jours durant sur les procédures de gestion des projets financés ou cofinancés par le Groupe de la Banque africaine de développement.