Madagascar : une plateforme numérique pour faciliter les échanges d’affaires entre les entreprises

La Banque africaine de développement, à travers le SME Business Linkage Program (Programme de liaison d’affaires entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises), a organisé le 14 septembre 2023, à Antananarivo, un atelier pour présenter aux entreprises malgaches, la plateforme numérique inter-entreprises « Mada Business Linkage ».



« Mada Business Linkage » est une plateforme numérique qui permet de mettre en relation d’affaires des entreprises (B2B) formellement enregistrées à Madagascar. Elle est destinée aux entreprises, grandes, petites et moyennes, qui recherchent des fournisseurs ou des sous-traitants, ou à donner une visibilité aux entreprises désireuses de nouer des relations commerciales avec d’autres entreprises.



La plateforme leur permet de se présenter aux autres entreprises, de montrer leurs produits ou services et de se faire connaître. L’atelier visait à ouvrir officiellement la plateforme à toutes les entreprises de Madagascar formellement enregistrées.



Jusqu’à début 2024, les entreprises sont invitées à s’inscrire et à utiliser gratuitement la plateforme pour : présenter leurs activités aux autres entreprises membres du réseau, s’informer des demandes publiées sur la plateforme (demande d’information, appels à manifestation d’intérêt, appels d’offres, etc.), visualiser et télécharger du contenu et participer aux discussions.



Elles sont aussi autorisées à émettre des offres de collaboration sur la plateforme et à visualiser le réseau des entreprises enregistrées. Par la suite, des frais d’abonnement annuels auprès des adhérents permettront à la plateforme de s’autofinancer.



La plateforme « Mada Business Linkage » s’inscrit dans le cadre du Programme de liaison d’affaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises (SME Business Linkage Program, BLP), initié par la Banque africaine de développement.



Couvrant tous les secteurs d’activités de l’économie, le programme vise à soutenir la croissance des PME, à promouvoir le développement économique à grande échelle, et à créer de meilleures opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes dans les secteurs économiques clés.



Lancé en mai 2020, le Programme de mise en relation des PME de Madagascar (SME Business Linkage Program) est financé pour environ 1,4 million de dollars américains par la Banque africaine de développement. Le Business Linkage Program est mis en œuvre en partenariat avec des entités publiques et privées intervenant dans l’appui au développement du secteur privé à Madagascar.