Mahamat Idriss Deby félicite Joe Biden à l’occasion de la fête de l’indépendance des USA

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a adressé un message de félicitations à son homologue américain Joe Biden, à l’occasion de la fête commémorative de l’indépendance des États-Unis célébrée le 4 juillet.



Les Américains fêtent l’Indépendance des États-Unis le 4 juillet, journée qui commémore la signature de la Déclaration d’indépendance par les Pères fondateurs, le 4 juillet 1776. Pour célébrer cette occasion, ils organisent des défilés, des feux d’artifice, des concerts et d’autres festivités. Independence Day, le jour de l’Indépendance, est l’occasion pour les Américains de fêter l’histoire des États-Unis.



Les États-Unis demandent au CMT de "tenir ses engagements"



La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Ellen Thorburn, a prononcé un discours à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine .



Pour la chargée d'affaires américaine, "le nouveau départ du Tchad doit suivre la volonté du peuple, et il est de la responsabilité du Conseil Militaire de Transition (CMT) de tenir ses engagements envers les citoyens du Tchad, y compris que les membres du CMT ne se présenteront pas aux prochaines élections et que le CMT adhérera à une période de transition rapide, avec des élections démocratiques comme marque du succès du travail du CMT".



"Les États-Unis sont le partenaire du Tchad dans cette transition ; nous voulons qu’elle réussisse", assure Ellen Thorburn, à quelques mois de la fin de la période de transition de 18 mois.



Les États-Unis, principaux fournisseurs d'aide humanitaire au Tchad



Les États-Unis sont un important partenaire du Tchad. À titre d'exemple, le gouvernement américain est le principal fournisseur d'aide humanitaire aux réfugiés au Tchad par l'intermédiaire du Bureau d'aide humanitaire (BHA) de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d'État.