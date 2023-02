Mahamat Lazina aurait été exfiltré du Tchad pour des raisons de sécurité

"Une source sécuritaire a également révélé qu'un plan d'arrestation avait été mis en place par les autorités de la transition. Ce plan visait à placer Mahamat Ahmat Lazina en détention et à organiser un procès, mais il a finalement échoué car il a pu quitter N'Djamena sans être détecté par les services de sécurité."

Les raisons de ces menaces seraient liées à l'interdiction de la rentrée politique de son parti, ainsi qu'à son éviction judiciaire par la Cour suprême. Toujours selon Nouvelles.td, des sources ont indiqué que Mahamat Lazina avait commencé à recevoir des menaces après ces événements, et qu'il était suivi par des véhicules banalisés tard dans la soirée.Mahamat Lazina a quitté le pays avec sa famille et souhaite se rendre aux États-Unis dans les jours à venir.Le 21 novembre 2022, Mahamat Lazina a été remplacé en tant que ministre des Loisirs et du Leadership entrepreneurial dans le gouvernement d'union nationale, après avoir rompu son devoir de réserve en indexant publiquement l'un de ses collègues. Auparavant, il avait occupé le poste de ministre de l'environnement dans le gouvernement de transition.