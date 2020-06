MainOne célèbre 10 ans au service de la révolution numérique en Afrique de l’Ouest

MainOne (www.MainOne.net), le principal fournisseur de services de connectivité et de datacenters en Afrique de l'Ouest, fête 10 ans de prestation de services innovants de classe mondiale en Afrique de l’Ouest. Il y a dix ans, la société a lancé ses opérations avec la mise en service du premier câble sous-marin privé sur la côte ouest de l'Afrique. La société a joué un rôle essentiel en permettant l'accès à Internet à travers l'Afrique de l'Ouest où les taux de pénétration sont passés de moins de 10% en 2010 à près de 40% dix ans plus tard.

Depuis sa création, MainOne a investi dans plus de 400 millions de dollars d'infrastructures en Afrique de l'Ouest dans le cadre de ses efforts pour combler la fracture numérique et permettre l'économie numérique. Les investissements comprennent des câbles sous-marins, des réseaux de fibres terrestres et des points de présence (POP) dans la région. Au cours de cette période, la société a fourni des services à 10 pays d'Afrique de l'Ouest et a construit des data centers avec certification de niveau III au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire hébergeant les plus grandes institutions et du contenu mondial de la région, avec des extensions en cours de son data center empreinte au Nigeria et au Ghana. Depuis l’an dernier, le Data Center de MainOne en CI, neutre, est opérationnel pour fournir des services aux entreprises qui requièrent un environnement hautement sécurisé et fiable pour leurs infrastructures informatiques. Il offre des services de colocation avec une gestion et une surveillance 24h/24 et 7j/7 avec un système de refroidissement, d'alimentation et un système pour les services critiques. Les divers investissements et contributions à l'économie numérique ont permis à MainOne de remporter de nombreuses récompenses sur les scènes locales et mondiales. Les prix les plus élogieux sont: Datacloud Africa Award for Excellence in Data Center (Africa), Africa Cloud Service Provider of the Year, Presidential Enabling Business Environment Council (PEBEC) Impact Award, Lagos Chamber of Commerce and Industry Award for Excellence in Broadband Infrastructure, NTITA Telecoms Wholesale Provider of the Year, Frost & Sullivan Best Practices winner for the Nigerian Data Center Customer Value Leaderships Award, Ghana Telecoms Awards: Telecom Wholesale Carrier of the Year et Nigerian Telecoms Awards: Broadband Company of the Year, pour en citer que ceux-là.

Réfléchissant sur 10 ans d'activité, Mme Funke Opeke, PDG de MainOne, a déclaré :« Nous avons commencé ce parcours à déployer une infrastructure essentielle pour combler la fracture numérique en Afrique de l'Ouest. Bien que nous soyons heureux d'avoir eu un impact, il reste encore beaucoup à faire. Les récents défis auxquels nous avons été confrontés avec la pandémie de COVID-19 mettent en évidence la nécessité d'investissements supplémentaires et de politiques plus pertinentes pour déployer les infrastructures partagées nécessaires pour faire de l'accès au haut débit une réalité pour davantage Africains à un prix abordable. MainOne mène cette charge à travers l'Afrique de l'Ouest depuis dix ans et nous sommes encore plus déterminés à réaliser notre vision aujourd'hui qu'il y a 10 ans. »

C’est un accomplissement pour toute entreprise d'atteindre le cap des 10 ans, il est particulièrement important pour nous, car nous conservons notre vision qui est d'être le fournisseur de choix de solutions de communication en Afrique de l'Ouest. Grâce à l'engagement de nos actionnaires, au travail acharné et au dévouement de nos employés et à la collaboration avec nos partenaires, nous avons été en mesure de fournir des services qui équilibrent des solutions innovantes avec une excellente prestation de services. Je remercie nos précieux clients de l'opportunité d'être au service et je suis reconnaissant envers les membres de notre conseil d'administration et nos actionnaires pour leur confiance en nous. Un grand merci également à nos employés et partenaires dévoués qui nous ont permis de grandir et de prospérer. Nous sommes convaincus que nous assisterons à une croissance continue au cours des dix prochaines années alors que nous continuons à fournir d'excellents services à nos clients et à permettre aux entreprises et à l'économie numérique dans la région.