Malawi : la BAD et African Risk Capacity remettent un chèque de 11,2 millions $ d’indemnité d’assurance à l'Etat

Des représentants du Groupe African Risk Capacity (ARC) et de la Banque africaine de développement ont remis au gouvernement du Malawi un chèque de 11,2 millions de dollars à titre d’indemnité d’assurance afin d’aider le pays à se remettre d’une sécheresse dévastatrice due à un phénomène climatique connu sous le nom d’El Niño.



La remise du chèque a eu lieu lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’État du Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, à Lilongwe, le 2 août 2024. Le paiement des prestations d’assurance, effectué en réponse à la politique d’assurance sécheresse du gouvernement, a été financé par le Fonds africain de développement et le fonds fiduciaire multidonateurs du Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi).



Le fonds fiduciaire du programme ADRiFi est le fruit d’une collaboration entre le Groupe de la Banque africaine de développement et le Groupe ARC, une agence de l’Union africaine qui aide les gouvernements africains à renforcer leurs capacités de planification, de préparation et de réponse aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles.



Les fonds remis au gouvernement malawite permettront de fournir une aide alimentaire à quelque 235 000 ménages de la région de la basse vallée du Shire et du sud du Malawi, et des transferts de fonds à 118 000 ménages du centre du pays. « L’indemnité d’assurance que nous recevons aujourd’hui n’est pas une simple transaction financière, c’est une bouée de sauvetage pour nos populations vulnérables », a déclaré le président Chakwera en recevant le chèque.



« Elle témoigne du pouvoir de la prévoyance et de la planification, qui nous permettent de répondre rapidement et efficacement aux besoins de notre population. Ce versement nous permettra de lui apporter un secours immédiat grâce auquel aucun Malawite ne souffrira d’une faim insoutenable en raison de la récente période de sécheresse », a-t-il ajouté.



El Niño se caractérise par un réchauffement anormal des eaux du Pacifique Est, qui réchauffe l’air par rayonnement et entraîne un temps sec en Afrique australe et humide en Afrique de l’Est. En 2024, il a entraîné la pire sécheresse que l’Afrique australe ait connue depuis des années.



Selon l’Organisation météorologique mondiale, le phénomène El Niño de 2024 est l’un des cinq plus forts jamais enregistrés, avec des températures élevées et des précipitations inférieures à la moyenne en Afrique australe de novembre 2023 à avril 2024. Le phénomène El Niño a durement frappé de nombreuses régions du Malawi, surtout la basse vallée du Shire et le sud du pays, aggravant une pénurie alimentaire déjà sévère causée par une sécheresse persistante.



En mars 2024, le gouvernement du Malawi a déclaré l’état de catastrophe naturelle dans les régions les plus touchées du pays et, en avril, il a lancé un appel national à la réponse à El Niño afin de mobiliser des ressources pour les interventions humanitaires et de stimuler la production alimentaire nationale.



« La sécheresse dévastatrice en Afrique australe due à El Niño souligne le besoin vital de préparation face à l’escalade des catastrophes météorologiques », a déclaré Ibrahima Cheikh Diong, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur général du Groupe ARC.



« Nous avons été témoins du rôle joué par le mécanisme de l’ARC pour faciliter les interventions opportunes, et nous sommes reconnaissants envers les partenaires tels que la Banque africaine de développement qui permettent aux gouvernements africains de participer aux groupes de partage de risques de l’ARC. Grâce à votre soutien financier, nous pouvons accroître notre portée et notre impact et faire la différence dans la vie des plus vulnérables. »



Le Groupe de la Banque africaine de développement, par l’intermédiaire du Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi), a contribué au paiement de polices d’assurance contre la sécheresse au bénéfice des gouvernements de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de la Zambie, entre autres.