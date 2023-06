Mali : 1 casque bleu tué et huit autres blessés dans une attaque au Nord

« Je condamne fermement cet acte lâche contre notre patrouille. Cette perte tragique est un rappel brutal des risques auxquels nos soldats de la paix sont confrontés alors qu’ils œuvrent sans relâche pour apporter stabilité et paix au peuple malien », a déclaré El-Ghassim Wane, le Chef de la MINUSMA.



M. Wane a présenté ses « sincères condoléances au gouvernement, aux frères d'armes et à la famille des collègues tombés » et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



La sécurité et la protection des Casques bleus restent une priorité, et tous les efforts seront déployés pour renforcer leur protection face à l'évolution des défis sécuritaires au Mali.



La MINUSMA réaffirme son engagement envers le peuple malien et sa détermination à poursuivre sa mission en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays. La Mission travaillera en étroite collaboration avec les autorités maliennes pour enquêter sur l’incident et traduire les responsables en justice.