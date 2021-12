AFRIQUE Mali : 16 pays occidentaux condamnent le déploiement du groupe Wagner

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Décembre 2021

16 pays partenaires internationaux du Mali ont rendu public ce 23 décembre un communiqué conjoint pour marquer leur opposition au déploiement du groupe Wagner.





"Ce déploiement ne peut qu’accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, mener à une aggravation de la situation des droits de l’homme au Mali, menacer l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et entraver les efforts de la communauté internationale pour assurer la protection des civils et apporter un soutien aux forces armées maliennes", selon le communiqué. "Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d’utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien. Nous avons connaissance de l’implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d’un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali et appelons la Russie à adopter un comportement responsable et constructif dans la région".

Les pays occidentaux évoquent un risque d’instabilité dans la région si des sociétés de sécurité privées devaient se déployer au Mali et affirment qu'ils ne renoncerons pas aux efforts pour répondre aux besoins de la population malienne.



L'occident invite instamment les autorités maliennes de transition à entreprendre des réformes et à rétablir l’ordre constitutionnel en préparant et en organisant les élections dans les meilleurs délais comme elles s’y sont engagées devant le peuple malien, la CEDEAO et la communauté internationale.

Les pays occidentaux (Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, Norvège, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède) condamnent fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien."Ce déploiement ne peut qu’accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, mener à une aggravation de la situation des droits de l’homme au Mali, menacer l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et entraver les efforts de la communauté internationale pour assurer la protection des civils et apporter un soutien aux forces armées maliennes", selon le communiqué.Les pays occidentaux évoquent un risque d’instabilité dans la région si des sociétés de sécurité privées devaient se déployer au Mali et affirment qu'ils ne renoncerons pas aux efforts pour répondre aux besoins de la population malienne.L'occident invite instamment les autorités maliennes de transition à entreprendre des réformes et à rétablir l’ordre constitutionnel en préparant et en organisant les élections dans les meilleurs délais comme elles s’y sont engagées devant le peuple malien, la CEDEAO et la communauté internationale.





Dans la même rubrique : < > Togo : l’assurance maladie universelle au cœur des Universités sociales Niger : la BAD améliore la résilience de la population face au changement climatique Tchad : l’ONG ABAMUS assiste les réfugiés camerounais de Farcha